JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Isso Não é Um Talk Show | 22h35 - 23h50
Política

TSE adverte campanhas de Lula e Flávio sobre guerra digital e judicial

Dois campos se acusam mutuamente de espalhar informações falsas na internet e apresentaram um número recorde de pedidos de censura

AFP

Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno da eleição presidencial Divulgação / PR e Agência Senado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reuniu nesta terça-feira (13) representantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) para adverti-los sobre a guerra de recursos judiciais em torno do uso das redes sociais na campanha para o segundo turno.

Os dois campos se acusam mutuamente de espalhar informações falsas na internet e apresentaram um número recorde de pedidos de censura, tendo gigantes de tecnologia como Meta e Google no centro das denúncias.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aparece como favorito para o segundo turno de 25 de outubro, após sua apertada vitória sobre Lula (PT) no primeiro turno.

O TSE alertou os representantes das campanhas de que a “judicialização eleitoral” representa um “risco de decisões conflitantes e de restrição ao debate entre candidatos”, segundo uma nota enviada à AFP.

Foram 162 recursos judiciais registrados pelo TSE após o primeiro turno de 4 de outubro, mais que o triplo do registrado no mesmo período das eleições de 2022.

Uma das controvérsias envolve o canal de WhatsApp “Exército de Lula”, com mais de 4 milhões de seguidores e criado pelo deputado André Janones (Rede) para amplificar mensagens a favor do presidente.

O canal provocou nesta semana decisões contraditórias do TSE, após uma denúncia da campanha de Bolsonaro sobre uma suposta disseminação de desinformação na plataforma, pertencente à Meta.

Segundo o bolsonarismo, foi divulgado, entre outras informações, que seu candidato cortaria benefícios sociais. A campanha de Lula nega as acusações. “Vou criar a Marinha, a Aeronáutica do Lula no WhatsApp”, declarou Lula na segunda-feira, em meio à polêmica.

Nesta terça-feira, o TSE autorizou o funcionamento do canal.

O Partido dos Trabalhadores (PT) denunciou, por sua vez, uma “interferência” da Meta por meio de restrições a seus conteúdos no Instagram. O TSE pediu explicações à empresa, que classificou as acusações como “falsas” e atribuiu o caso a “problemas técnicos” em escala mundial.

A campanha de Lula também denunciou que o Gemini, ferramenta de inteligência artificial do Google, atribuiu ao candidato declarações inexistentes.

Assuntos

continue lendo

Senador Flávio Bolsonaro Política Propaganda de Flávio que teve problema em áudio será reexibida, diz TSE Conteúdo foi ao ar sem som por volta das 13h; TSE disse que houve um problema técnico durante o carregamento das mídias
  1. Governo consegue apoio para aprovar fim da escala da 6×1; votação acontece nesta quarta Estadão Conteúdo · há 35 minutos
  2. Não tem eleição ganha, a esquerda está se mobilizando, diz Flávio Bolsonaro Estadão Conteúdo · há 3 horas
  3. ‘Mudança de Flávio Bolsonaro sobre fim da 6×1 é vitória do povo brasileiro’, diz Camilo Santana Estadão Conteúdo · há 3 horas
  4. Vorcaro nega ter ‘explorado ou desrespeitado mulheres’ e fala em ‘falsa narrativa’ Jovem Pan · há 4 horas