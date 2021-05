É outono e a temporada de problemas respiratórios voltou; saiba como se proteger

A estação que, para muitos, é mais charmosa do ano, também é marcada pelas mudanças bruscas de temperatura e pelo tempo seco; confira alguns cuidados para manter a saúde em dia

O outono, no hemisfério Sul, começou em 20 de março e vai até 21 de junho. Durante a estação, os dias são mais curtos, os nevoeiros são mais frequentes, há mudanças bruscas de temperaturas e a umidade do ar diminui. No Brasil, essas características são mais evidentes nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, áreas onde chove menos e as temperaturas mínimas variam entre 12 e 18 graus, podendo ficar abaixo dos 10 graus nas regiões serranas. Mas apesar dos dias mais frescos e do charme das paisagens, a chegada do outono traz preocupações. O ar seco dificulta a dispersão dos poluentes e provoca o ressecamento das mucosas e da pele, aumentando o risco de irritações e infecções respiratórias, como gripe, sinusite, pneumonia e tantas outras. Além disso, as temperaturas mais baixas acabam fazendo com que as pessoas mantenham os ambientes fechados, contribuindo para a maior circulação de bactérias e vírus. Por isso, alguns cuidados, nessa época, são fundamentais. Principalmente para quem sofre de doenças crônicas como asma, rinite e bronquite.

Entre os cuidados pessoais:

Beba bastante água e fique atento à hidratação de crianças e idosos;

Aplique soro fisiológico nos olhos e no nariz para evitar o ressecamento;

Lave as mãos com frequência;

Use hidratantes corporais;

Prefira praticar atividade física no começo da manhã ou no final do dia;

Tenha uma alimentação equilibrada e durma bem – hábitos saudáveis ajudam a manter a imunidade em dia.

Em casa ou no trabalho:

Mantenha os ambientes limpos e arejados;

Evite se expor por longo período ao ar condicionado;

Sempre que possível, ligue o umidificador ou deixe vasilhas com água ou toalhas molhadas por perto.

E já se perguntou por que as folhas e frutos de algumas espécies caem no outono? Biólogos explicam que a redução da incidência de raios solares, típico da estação, faz com que as plantas diminuam a produção de clorofila – por isso ficam com o aspecto amarelado ou avermelhado – e produzam um ácido que acaba matando a haste das folhas, fazendo com que caiam. Assim, as plantas conseguem poupar energia para se aquecer e sobreviver em dias mais frios. Tá Explicado?

