Bombeiros retomam buscas no Brás e não descartam vítima nos escombros

Na noite de sexta-feira, um prédio de quatro andares desabou no Brás, em São Paulo, e deixou vítimas

Os bombeiros retomaram neste sábado (07) as buscas nos escobros do prédio que quatro andares que desabou na última sexta-feira (06). O comandante do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Otávio Barelli, disse que não descartam a possibilidade de ainda haver vítima, porque durante a busca na noite de sexta uma dos cães apontou que poderia haver uma pessoa.

“Não podemos excluir a possibilidade de nenhuma vítima, um dos cães deu o indicativo, mas precisamos chegar no local para explorar e chegar no local”, disse o comandante.

Para darem continuidade ao processo, os bombeiros estão analisando o espaço para verificar se a estrutura permite que a equipe possa realizar o trabalho, porque na noite de sexta eles precisaram encerrar as buscas pela falta de condição. Caso seja possível, vão levar os cães, caso contrário terão que atuar com maquinário.

Na noite de sexta-feira, um prédio de quatro andares desabou no Brás, em São Paulo, e deixou vítimas. O chamado inicial menciona 25 vítimas, entretanto, a capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Magalhães, disse que o chamado foi para atender 35 pessoas, das quais oito saíram por conta própria e 27 pessoas saíram com a ajuda dos bombeiros. Dessas, quatro precisaram se encaminhadas para o hospital, na UPA da Mooca, mas estão estáveis apenas com escoriações. “Não ter mortos é uma grata surpresa”, disse a capitã.

A ocorrência foi na Rua Maria Joaquina, e equipe do Defesa Civil está no lugar para analisar se os prédio no entorno não precisar ser interdidatos ou não.

O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 18h38. Ao todo 17 viaturas e 51 bombeiros foram mobilizados para a operação.

O Brás é um tradicional bairro de São Paulo situado na região central da cidade. O lugar é conhecido historicamente como o maior polo de moda, confecção e comércio de roupas da América Latina.0