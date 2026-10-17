Oito em cada dez brasileiros apoiam redução da maioridade penal, diz Datafolha
Oito em cada dez brasileiros apoiam a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (17). O levantamento, encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo, mostra que 80% dos entrevistados são favoráveis à mudança.
O percentual de brasileiros contrários à redução é de 18%, ante 17% em junho. Outros 2% disseram não saber opinar, enquanto 1% se declarou indiferente. As variações em relação ao levantamento anterior ficaram dentro da margem de erro.
Apesar do apoio majoritário, o índice de aprovação da medida está no patamar mais baixo da série histórica do Datafolha, iniciada em 2003. O maior percentual foi registrado em abril de 2015, quando 87% defendiam a mudança e 11% eram contrários.
A pesquisa foi realizada presencialmente com 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, no total da amostra, com nível de confiança de 95%.
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