Desembargadora fala sobre extinção ‘antecipada’ e autoriza volta de 3 bets

Para a magistrada, proibir a operação de empresas que tinham licença federal sem indenizá-las é um 'verdadeiro confisco'

Três casas de apostas voltaram a funcionar nesta quinta-feira (5), após a desembargadora Adriana Pileggi, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), atender a um pedido da CDA Gaming e suspender os efeitos da Medida Provisória (MP) das bets em relação à empresa.

Segundo Pileggi, MP determinou a “extinção antecipada das autorizações e a interrupção das atividades, inclusive mediante bloqueio dos domínios eletrônicos”.

Para a magistrada, proibir a operação de empresas que tinham licença federal sem indenizá-las é um “verdadeiro confisco”.