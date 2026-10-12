Dia das Crianças: veja como fica o tempo no feriado

A previsão do tempo também indica temperaturas mais amenas na capital paulista

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças será marcado por chuvas isoladas e temperaturas elevadas em parte do Brasil. Nesta segunda-feira (12), a previsão do tempo também indica temperaturas mais amenas na capital paulista, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nas regiões Norte e Nordeste, o feriado será de sol entre nuvens, com chuvas isoladas. As temperaturas máximas podem chegar a 38 °C em Porto Velho (RO) e a 40 °C em Teresina (PI).

A Centro-Oeste pode enfrentar pancadas de chuva e, nas capitais da região, a temperatura varia entre a mínima 19 °C e a máxima de 36 °C.

No Sudeste, a previsão é de chuvas isoladas em parte da região, mas há a possibilidade de tempestades. Minas Gerais e Espírito Santo têm aumento de nuvens, mas o tempo fica firme.

As temperaturas máximas e mínimas variam entre as capitais: a mínima é de 20 °C no Rio de Janeiro (RJ), enquanto a máxima chega a 33 °C em Belo Horizonte (MG).

O Sul do país terá tempo instável, com previsão de trovoadas e aviso amarelo de potencial para tempestades. As temperaturas devem permanecer mais baixas na região, com mínima de 10 °C em Porto Alegre. As máximas previstas são de 18 °C em Florianópolis e, em Curitiba, chegam a 19 °C.

Alerta amarelo

A capital paulista amanhece com muita nebulosidade, e nas próximas horas o sol aparece entre nuvens, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). A partir do meio da tarde, áreas de instabilidade se formam devido ao ar quente e úmido.

De acordo com o Inmet, a previsão para São Paulo é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas pela manhã. À tarde e à noite, a nebulosidade continua, com possibilidade de trovoadas isoladas.

O aviso amarelo de perigo potencial para tempestades segue vigente na cidade de São Paulo. A temperatura deve variar entre a mínima de 17 °C e a máxima de 23 °C, enquanto a umidade relativa do ar pode chegar a 100%.