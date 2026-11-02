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Entenda como quadrilha escalou prédio no Higienópolis, invadiu e roubou ao menos 3 apartamentos

Grupo arrombou um estabelecimento comercial, de onde tiveram acesso ao condomínio

Estadão Conteúdo

Polícia Militar de SP
Polícia Militar de SP MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Os criminosos que furtaram três apartamentos no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo, escalaram o prédio para ter acesso às janelas e invadir os imóveis. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) foram levados joias, relógios, dinheiro e outros objetos de valor.

Caso aconteceu entre a noite do sábado (31) e a madrugada de domingo, 1º de novembro. O grupo arrombou um estabelecimento comercial, de onde tiveram acesso ao condomínio. Em seguida, subiu até a janela e entrou no prédio, onde realizaram os furtos.

O caso é investigado pelo 77º Distrito Policial (Santa Cecília), com apoio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar perícia no condomínio. A polícia também solicitou a realização de exame papiloscópico para coleta de possíveis impressões digitais.

As informações preliminares foram coletadas pelo Grupo de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

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