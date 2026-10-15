Globo anuncia demissão de executivo que teve conversas com Vorcaro vazadas

Por meio de nota, a emissora classificou a relação entre os dois como inadequada

A Globo anunciou nesta quinta-feira (15) a demissão do executivo do Grupo Globo Frederic Kachar após reportagens revelarem mensagens trocadas entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Por meio de nota, a emissora classificou a relação entre os dois como inadequada. “O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante”, diz um trecho do comunicado.

Kachar atuava como diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio. “A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo”.

“A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve”, acrescentou a emissora.

Conteúdo das conversas

Daniel Vorcaro cobrou Frederic Kachar sobre reportagens envolvendo o Banco Master e pediu que ele acompanhasse de perto o trabalho da jornalista Malu Gaspar, de O Globo e Globonews. As conversas mostram que Vorcaro demonstrou insatisfação com publicações sobre a instituição e questionou a cobertura de veículos do grupo. Em resposta, Kachar defendeu a independência dos jornalistas e afirmou que não poderia interferir na atuação de colunistas.

Durante a mesma conversa, o banqueiro mencionou comentários de pessoas próximas sobre uma suposta tentativa de influência de concorrentes sobre a jornalista. O executivo rejeitou essa interpretação e ressaltou que Malu Gaspar tinha liberdade para conduzir as apurações.

As cobranças também envolveram o Valor Econômico. Em 29 de março de 2025, um dia depois do anúncio da negociação de compra do Master pelo BRB, Vorcaro criticou uma análise publicada pelo jornal. “Interessante é análise dele, ‘um executivo de mercado aponta’. Matéria maldosa, mal feita. Isso é porque seu grupo deu o furo da operação. Parceria como sempre de uma via apenas”.

Kachar discordou da avaliação do banqueiro e defendeu a reportagem. O executivo reconheceu que a análise deveria ter incluído a versão de Vorcaro, mas afirmou que o jornal precisava considerar as informações que circulavam no mercado.

Vorcaro pediu ao executivo do Grupo Globo que articulasse reportagens sobre Martha Graeff, então sua namorada, e a empresa dela, a Happy Aging, como parte de um presente à empresária. O pedido foi feito em 12 de outubro de 2024. Cinco dias depois, em 17 de outubro, três veículos do grupo — Vogue, Marie Claire e Ela, de O Globo — publicaram matérias sobre o lançamento da marca.