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Lutador de jiu-jítsu é preso em flagrante após agredir duas vizinhas no Rio

Lucas Portela Fontana Gomes tentou fugir dos policiais, mas foi atingido na perna

Estadão Conteúdo

Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, agride mulher
Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, agride mulher Reprodução/Redes sociais

Um lutador de jiu-jítsu identificado como Lucas Portela Fontana Gomes foi preso em flagrante na madrugada de quinta-feira, 5, em um condomínio na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, após espancar duas mulheres. A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, e o suspeito responderá por tentativa de feminicídio. A defesa de Portela não foi localizada

De acordo com a Polícia Civil, o homem invadiu o apartamento de uma moradora no terceiro andar e a agrediu. Os filhos da vítima conseguiram escapar do imóvel e correram para a portaria para pedir socorro.

Outra moradora, também idosa, subiu ao andar para verificar o que estava acontecendo, encontrou o lutador no elevador e foi agredida. Câmeras de segurança do edifício registraram o momento em que o homem aplicou um golpe de estrangulamento e desferiu diversos socos contra o rosto e a cabeça da vítima, que deixou o local sangrando.

A segunda vítima conseguiu sair do prédio e buscou abrigo em um posto de combustíveis nas proximidades. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes da Guarda Municipal foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, o lutador resistiu e tentou tomar a arma de fogo de um dos policiais.

Para contê-lo, os agentes dispararam contra as pernas do suspeito. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir pelas escadas do prédio, sendo imobilizado com o uso de uma arma de choque. O caso está sob investigação da 18ª DP (Praça da Bandeira).

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