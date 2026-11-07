Lutador de jiu-jítsu que atacou vizinhas afirma não se lembrar da agressão, diz delegado

Segundo o delegado, Lucas Portela, de 32 anos, se lembra, apenas, do momento em que foi detido, na madrugada da quinta-feira (5)

Lucas Portela Fontana Gomes, preso em flagrante após espancar duas mulheres em um condomínio no Rio de Janeiro, afirmou que não se lembra do momento das agressões. As informações foram divulgadas pelo delegado Álvaro Gomes, da 18ª DP, neste sábado (7).

Segundo o delegado, Portela, de 32 anos, se lembra, apenas, do momento em que foi detido, na madrugada da quinta-feira (5).

“Ele começou falando que se recordava só de estar algemado na portaria. Quando perguntamos o que poderia ter ocorrido, ele disse que antes fez uso de anabolizantes e antidepressivos”, afirmou o delegado em resposta à jornalistas.

De acordo com a Polícia Civil, o homem invadiu o apartamento de uma moradora no terceiro andar e a agrediu. Os filhos da vítima conseguiram escapar do imóvel e correram para a portaria para pedir socorro.

Outra moradora, também idosa, subiu ao andar para verificar o que estava acontecendo, encontrou o lutador no elevador e foi agredida. Câmeras de segurança do edifício registraram o momento em que o homem aplicou um golpe de estrangulamento e desferiu diversos socos contra o rosto e a cabeça da vítima, que deixou o local sangrando.

A segunda vítima conseguiu sair do prédio e buscou abrigo em um posto de combustíveis nas proximidades. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes da Guarda Municipal foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, o lutador resistiu e tentou tomar a arma de fogo de um dos policiais.

Para contê-lo, os agentes dispararam contra as pernas do suspeito. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir pelas escadas do prédio, sendo imobilizado com o uso de uma arma de choque. O caso está sob investigação da 18ª DP (Praça da Bandeira).

A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, e o suspeito responderá por tentativa de feminicídio. A defesa de Portela não foi localizada.