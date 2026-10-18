Master exigiu combinar perguntas antes de entrevista de Vorcaro à CNN
O Banco Master exigiu que as perguntas de uma possível entrevista de Daniel Vorcaro à CNN Brasil fossem combinadas previamente com a instituição. Em mensagens de abril de 2025, Ana Matos, do marketing do banco, afirmou ter cobrado que todas as perguntas fossem acertadas antecipadamente e que a instituição definisse o que o banqueiro falaria. As conversas foram divulgadas inicialmente pelo ICL Notícias e confirmadas pela Jovem Pan.
Em mensagem enviada no dia 3 de abril de 2025, Vorcaro afirmou ter conversado com João Camargo sobre uma possível participação na programação da emissora. “Ana, falei c joao, acho que tenho que ir cnn falar do balanco e operacao”, escreveu o banqueiro.
Ana respondeu que também havia recebido uma ligação e que o encontro estava sendo discutido para as 18h daquele dia. Ao ser questionada por Vorcaro sobre o que achava da participação, ela afirmou:
“Eu respondi que ele tem que combinar com a gente antes as perguntas do Naka. Todas. Antes. A gente dizer o que queremos falar. Tudo combinado. 100%. Eu vou com vc.”
As mensagens mostram a exigência de combinação prévia das perguntas por parte do Banco Master, mas não comprovam que a condição tenha sido aceita pela emissora.
CNN nega interferência editorial
Em nota, a CNN Brasil afirmou que Vorcaro nunca concedeu entrevista à emissora ou à CNN Money fora do CNN Talks, produto comercial organizado pelo departamento comercial. Segundo a empresa, os painéis desses eventos são construídos em conjunto com as marcas patrocinadoras e identificados ao público como conteúdo patrocinado.
A emissora também declarou que a redação não participa da concepção desses eventos e que seus anunciantes não interferem nas decisões editoriais. A CNN confirmou que o Banco Master foi anunciante, mas afirmou que os contratos envolviam entregas convencionais de mídia.
Leia a íntegra da nota da CNN Brasil
A CNN Brasil esclarece que Daniel Vorcaro nunca foi sócio da CNN Brasil ou do CNN Money. A emissora tem um único controlador, Rubens Menin. O Banco Master foi anunciante da CNN Brasil, com entregas de mídia convencionais nos intervalos comerciais e nas plataformas digitais. Os valores dos contratos comerciais são protegidos por cláusulas de confidencialidade, política aplicada a todos os anunciantes.
Vorcaro nunca concedeu entrevista à CNN Brasil ou ao CNN Money fora do CNN Talks – produto comercial, organizado desde sua criação pelo departamento comercial da emissora. Seus painéis são construídos em conjunto com as marcas parceiras e identificados ao público como conteúdo patrocinado. A redação não participa da concepção desses eventos e realiza apenas a cobertura jornalística. Os executivos que estavam à frente da CNN Brasil e de sua área comercial durante o período em que o Banco Master foi anunciante deixaram a empresa em agosto de 2025, meses antes da prisão de Daniel Vorcaro e da liquidação do banco.
A atual gestão mantém e fortalece a separação entre as áreas comercial e editorial, portanto, anunciantes não interferem nas decisões editoriais da CNN Brasil. Desde a liquidação do Banco Master, em novembro de 2025, a emissora vem realizando cobertura jornalística contínua sobre o caso e seus desdobramentos.
A CNN Brasil reitera seu compromisso com a independência editorial, a transparência e os princípios éticos que orientam sua atuação jornalística, mantendo a clara separação entre suas áreas comercial e editorial.
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