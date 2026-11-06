‘Não ter mortos é grata surpresa’, diz capitã dos Bombeiros sobre desabamento no Brás
A capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Magalhães, classificou como uma ‘grata surpresa’ o fato de não ter nenhuma vítima fatal no desabamento de um prédio de quatro andares no Brás, região central de São Paulo. Segundo ela, o chamado foi para atender 35 pessoas, das quais oito saíram por conta própria e 27 pessoas saíram com a ajuda dos bombeiros. Dessas, quatro precisaram se encaminhadas para o hospital, na UPA da Mooca, mas estão estáveis apenas com escoriações.
“Estamos passando o cão por desencargo de consciência, mas todas as pessoas foram retiradas. Ainda não dá para falar sobre a causa do desabamento, mas a preícia vai fazer o trabalho dela e dizer a causa”, disse a capitã.
A ocorrência foi na Rua Maria Joaquina, e equipe do Defesa Civil está no lugar para analisar se os prédio no entorno não precisar ser interdidatos ou não.
O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 18h38. Ao todo 17 viaturas e 51 bombeiros foram mobilizados para a operação.
O Brás é um tradicional bairro de São Paulo situado na região central da cidade. O lugar é conhecido historicamente como o maior polo de moda, confecção e comércio de roupas da América Latina.
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