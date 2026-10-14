São Paulo registra alagamentos após chuva forte; veja vídeos
A cidade de São Paulo registrou alagamentos em diversos pontos depois de ser atingida por chuvas fortes na tarde desta quarta-feira (14). A Defesa Civil emitiu alerta para raios e ventos.
No túnel do Anhangabaú, diversos veículos ficaram submersos.
Vídeos mostraram também água entrando na estação Japão-Liberdade. Na Paraíso, houve queda de água na plataforma da Linha 1-Azul.
Por volta das 15h25, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, colocou a capital paulista sob estado de atenção. Segundo o órgão, a combinação de calor com a entrada de brisa marítima estimula a formação de chuvas de forte intensidade na cidade.
O CGE comunicou haver potencial para queda de granizo entre bairros da Zona Norte e da Zona Oeste de São Paulo. Houve relato de precipitação de gelo na região central da capital paulista.
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