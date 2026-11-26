Fala do presidente da França aconteceu durante comemoração em relação à proibição de importações do produto brasileiro pela União Europeia

O setor produtivo nacional repudiou as declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (26), que chamou a carne bovina brasileira de “dopada” e comemorou a proibição de importações do produto pela União Europeia (UE).

Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) afirmou que a expressão “carne dopada” é incompatível com a realidade sanitária da produção nacional. A entidade classificou como “política e protecionista” a restrição comercial imposta pela União Europeia (UE) ao Brasil e disse não haver “justificativa técnica ou científica” para a exclusão do País da lista de fornecedores autorizados.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) também repudiou as declarações do presidente da França e disse que as falas contrariam conclusões técnicas da Comissão Europeia sobre os controles sanitários do país. Para a entidade, as manifestações são “infundadas” e dão respaldo político a iniciativas protecionistas.

Em nota, a ABPA disse ser “grave e inaceitável” que um chefe de Estado recorra a inverdades sem fundamento técnico para questionar a qualidade dos alimentos produzidos por um parceiro comercial que contribui há mais de 40 anos para a segurança alimentar do bloco europeu.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) afirmou ainda que repudia “com veemência” a declaração de Macron. “A fala infundada escancara que o embargo não tem base científica: trata-se de puro protecionismo comercial disfarçado de zelo sanitário.”

“Nossa pecuária opera sob uma das legislações ambientais e sanitárias mais rigorosas do planeta, com tecnologia, rastreabilidade e controle oficial permanente — padrão validado por auditorias da própria União Europeia e comprovado pela confiança de 177 mercados globais.” FAESP

Essa não é a primeira vez que a carne brasileira é alvo de ataques da França. Em novembro de 2024, a carne bovina foi pivô de uma crise entre o agronegócio brasileiro e o Grupo Carrefour.

Na ocasião, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou uma carta nas suas redes sociais, endereçada a Arnaud Rousseau, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Exploração Agrícola da França (FNSEA), comprometendo-se a não vender carnes do Mercosul independentemente dos “preços e quantidades de carne”, após ouvir o “desânimo e a raiva” dos agricultores franceses.

Exportadores brasileiros afirmaram que a qualidade e sanidade do produto foram questionadas e realizaram uma espécie de boicote, suspendendo as vendas também para a rede nacional. Na época, a crise escalou diplomaticamente e os governos de ambos os países foram envolvidos para estancar o mal-estar.

*Com informações do Estadão Conteúdo