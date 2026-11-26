Presidente francês voltou a criticar o produto durante encontro com representantes do setor agrícola; Abiec reagiu e classificou a declaração como protecionista

Presidente da França, Emmanuel Macron, durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês, no Palácio do Eliseu, em Paris

O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou a carne bovina brasileira de “dopada” e comemorou a proibição de importações do produto pela União Europeia (UE). A declaração foi feita nessa quarta-feira (25), durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Macron afirmou que as autoridades europeias reconheceram as denúncias feitas pela França sobre o descumprimento de regras sanitárias por produtos do Mercosul, especialmente os brasileiros. Segundo o presidente, a carne que chegava aos mercados europeus não atendia às exigências do bloco e, por isso, acabou barrada.

“E a carne dopada, por assim dizer, em todo caso a carne do Mercosul, em especial a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava as nossas regras, acabou sendo proibida” Presidente da França, Emmanuel Macron

A fala ocorreu em meio à resistência do governo francês ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Macron tem defendido medidas para proteger os agricultores europeus da concorrência de produtores sul-americanos e cobrado controles mais rigorosos sobre os produtos importados.

Reação da indústria brasileira

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) divulgou uma nota de repúdio às declarações de Macron. A entidade afirmou que a postura do presidente francês evidencia o caráter político e protecionista da medida europeia.

“A União Europeia representa cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina, cuja oferta é complementar à produção europeia e contribui para o acesso dos consumidores a alimentos de qualidade e a preços competitivos. Não se justifica, portanto, tratar o Brasil como uma ameaça aos produtores europeus” Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec)

Segundo a associação, a expressão “carne dopada” é incompatível com a realidade sanitária da produção brasileira. A Abiec também argumentou que o Brasil possui um sistema de defesa agropecuária reconhecido internacionalmente e atende às exigências sanitárias de mais de 170 mercados.

A entidade questionou ainda a ausência de justificativa técnica ou científica para a exclusão do país da lista de exportadores autorizados pela União Europeia.

“Não foi apresentada justificativa técnica ou científica para a exclusão do Brasil da lista de países autorizados, tampouco para a interrupção do fluxo comercial durante o período de adequação ao protocolo”, completou a Abiec.

Entenda o veto europeu

A suspensão das importações brasileiras entrou em vigor em 3 de setembro e não se limita à carne bovina. A medida também atingiu carnes de frango e suína, pescados, ovos e mel.

A justificativa apresentada pela União Europeia envolve o controle do uso de antimicrobianos na produção animal. O bloco proíbe determinadas substâncias utilizadas para estimular o crescimento dos animais e também veta o emprego, na pecuária, de medicamentos reservados ao tratamento de infecções em seres humanos.

No entanto, a decisão não foi motivada pela identificação de contaminação ou de irregularidades sanitárias em lotes de carne brasileira. O questionamento europeu está relacionado à insuficiência das garantias de fiscalização e rastreabilidade apresentadas pelo Brasil.