Cotado para assumir a Fazenda, Trabuco vai a Brasília para reunião com Lula
O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, chegou a Brasília nesta quinta-feira (26) para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista, que começa em 2027.
Executivo chegou a Brasília no final da tarde e está reunido com o presidente no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.
Trabuco construiu uma carreira de mais de cinco décadas na instituição financeira e mantém interlocução com o presidente da República e representantes do setor empresarial.
A possibilidade do banqueiro comandar a economia nacional ganhou força após uma reunião com Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília, na segunda-feira (23).
O presidente sondou o executivo sobre a possibilidade de assumir a pasta. Até o momento, Trabuco ainda não teria apresentado uma resposta definitiva e pediu tempo para conversar com representantes do banco, familiares e empresários antes de se posicionar.
Em outra parte da conversa, Lula já teria manifestado ao executivo que precisava dele no próximo governo. Embora não tenha ocorrido um convite formal, a conversa foi interpretada por interlocutores como uma sinalização para que Trabuco assumisse o Ministério da Fazenda.
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