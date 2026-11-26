Cotado para assumir a Fazenda, Trabuco vai a Brasília para reunião com Lula

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o executivo construiu uma carreira de mais de cinco décadas na instituição financeira

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, chegou a Brasília nesta quinta-feira (26) para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista, que começa em 2027.

Executivo chegou a Brasília no final da tarde e está reunido com o presidente no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Trabuco construiu uma carreira de mais de cinco décadas na instituição financeira e mantém interlocução com o presidente da República e representantes do setor empresarial.

A possibilidade do banqueiro comandar a economia nacional ganhou força após uma reunião com Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília, na segunda-feira (23).

O presidente sondou o executivo sobre a possibilidade de assumir a pasta. Até o momento, Trabuco ainda não teria apresentado uma resposta definitiva e pediu tempo para conversar com representantes do banco, familiares e empresários antes de se posicionar.

Em outra parte da conversa, Lula já teria manifestado ao executivo que precisava dele no próximo governo. Embora não tenha ocorrido um convite formal, a conversa foi interpretada por interlocutores como uma sinalização para que Trabuco assumisse o Ministério da Fazenda.