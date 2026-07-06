Coordenador de Haddad atribui vantagem de Tarcísio ao ritmo da pré-campanha

A coordenação da pré-campanha de Fernando Haddad (PT) avalia que a vantagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), registrada na pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (5), pode diminuir nas próximas semanas. Em conversa com a coluna, o deputado estadual Emídio de Souza (PT), responsável pelo comando da equipe, afirmou que o cenário atual é influenciado pelo fato de apenas o governador estar em ritmo de campanha.

Ele também avaliou que a quantidade de inserções na TV, rádio e na internet tem influência no resultado. “Até aqui, só Tarcísio está em campanha. Entregas, um enorme volume de propaganda do Estado e da Prefeitura de São Paulo”, disse.

Como mostrou a coluna, o governador, que tenta a reeleição, fez uma agenda extensa de entregas nas últimas semanas, especialmente na capital e região metropolitana, em que quer melhorar a performance. Antes, ele também investiu no interior e, agora, deve focar na preparação da campanha.

Segundo Emídio de Souza, a saída de nomes como o de Paulo Serra (MDB) e Kim Kataguiri (Missão) da corrida ao Palácio dos Bandeirantes também influencia no resultado. “Também teve o efeito da retirada das candidaturas”, comentou. As equipes de Tarcísio e Haddad já monitoram, desde a semana passada, a transferência de votos – e o entorno do governador já projetava alta.

Por enquanto, a pré-campanha de Haddad quer conquistar eleitores pêndulos e trazer não votantes para urnas como forma de crescimento. Eles também estão focados nas zonas Leste e Sul da capital, além da Baixada Santista e do interior do estado – Haddad, inclusive, marcou sua convenção para acontecer em Ribeirão Preto, no dia 25 de julho.

A pesquisa Datafolha mostrou Tarcísio de Freitas com 46% das intenções de voto, contra 30% de Fernando Haddad, uma diferença de 16 pontos percentuais. No cenário de votos válidos, o governador aparece com 52%, enquanto o ex-ministro da Fazenda registra 34%. Em relação ao levantamento anterior, divulgado em março, Tarcísio passou de 44% para 46% das intenções de voto. Já Haddad oscilou de 31% para 30%. As variações, no entanto, permanecem dentro da margem de erro da pesquisa.

Se a eleição fosse hoje, Tarcísio venceria no primeiro turno, já que a legislação exige mais de 50% dos votos válidos para a definição da disputa nessa etapa.