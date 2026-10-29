Tarcísio começa articulação para definir próximo presidente da Alesp

Governador deve ouvir bancadas nas próximas semanas; expectativa é que o PL mantenha o comando da Casa, com apoio de André do Prado

SP - ELEIÇÕES-2026 - POLÍTICA - Governador reeleito de São Paulo, Tarcisio de Freitas vota no Colegio Miguel de Cervantes, no bairro do Morumbi, regiao sul de São Paulo, neste domingo(25). 25/10/2026 - Foto: MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve começar a se reunir nas próximas semanas com as bancadas dos partidos com representação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Além de definir prioridades para o Legislativo, as conversas vão dar início à articulação para a escolha do próximo presidente da Casa.

As reuniões devem ocorrer com o apoio do atual presidente da Alesp, André do Prado (PL), que comandou o Legislativo paulista nos últimos quatro anos e seguirá para o Senado Federal em 2027. A expectativa já era que as conversas sobre a sucessão começassem após o segundo turno das eleições.

Tarcísio deve ouvir todas as legendas aliadas, mas a interlocução deve se concentrar especialmente nas bancadas do PL e do Republicanos. Como mostrou a coluna, o governador e André do Prado já têm conversado sobre o tema. Tarcísio teria sinalizado que a presidência da Casa deve continuar com o PL, partido que elegeu a maior bancada, com 27 cadeiras.

Nos bastidores, PL e Republicanos vinham disputando o comando da Assembleia. Uma das possibilidades discutidas para acomodar os interesses dos dois partidos é manter o deputado estadual Gilmaci Santos como líder do governo na Alesp, enquanto o PL indicaria o próximo presidente da Casa.

Dentro do PL, também há disputa. O atual líder do partido, Alex Madureira, pleiteia o posto, assim como outros deputados estaduais tidos como “veteranos”. Há novatos, no entanto, tentando espaço, como Rogério Franco, ex-prefeito de Cotia. Os parlamentares mais antigos, no entanto, rechaçam a ideia, afirmando que o escolhido deve ser experiente e com amplo poder de diálogo – especialmente com a oposição.

A sucessão será definida para a legislatura que começa em fevereiro de 2027, quando a cadeira atualmente ocupada por André do Prado ficará vaga.