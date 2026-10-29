Tarcísio começa articulação para definir próximo presidente da Alesp
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve começar a se reunir nas próximas semanas com as bancadas dos partidos com representação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Além de definir prioridades para o Legislativo, as conversas vão dar início à articulação para a escolha do próximo presidente da Casa.
As reuniões devem ocorrer com o apoio do atual presidente da Alesp, André do Prado (PL), que comandou o Legislativo paulista nos últimos quatro anos e seguirá para o Senado Federal em 2027. A expectativa já era que as conversas sobre a sucessão começassem após o segundo turno das eleições.
Tarcísio deve ouvir todas as legendas aliadas, mas a interlocução deve se concentrar especialmente nas bancadas do PL e do Republicanos. Como mostrou a coluna, o governador e André do Prado já têm conversado sobre o tema. Tarcísio teria sinalizado que a presidência da Casa deve continuar com o PL, partido que elegeu a maior bancada, com 27 cadeiras.
Nos bastidores, PL e Republicanos vinham disputando o comando da Assembleia. Uma das possibilidades discutidas para acomodar os interesses dos dois partidos é manter o deputado estadual Gilmaci Santos como líder do governo na Alesp, enquanto o PL indicaria o próximo presidente da Casa.
Dentro do PL, também há disputa. O atual líder do partido, Alex Madureira, pleiteia o posto, assim como outros deputados estaduais tidos como “veteranos”. Há novatos, no entanto, tentando espaço, como Rogério Franco, ex-prefeito de Cotia. Os parlamentares mais antigos, no entanto, rechaçam a ideia, afirmando que o escolhido deve ser experiente e com amplo poder de diálogo – especialmente com a oposição.
A sucessão será definida para a legislatura que começa em fevereiro de 2027, quando a cadeira atualmente ocupada por André do Prado ficará vaga.
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