Empresário ligado a Maduro responderá por esquema bilionário de corrupção nos EUA

Álvaro Pulido foi transferido para a Flórida e comparecerá à Justiça americana nesta terça-feira

O empresário responde a dois processos federais apresentados em Miami, em 2019 e 2021

Os Estados Unidos confirmaram que o empresário colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 62 anos, acusado de envolvimento em um esquema bilionário de corrupção ligado ao governo de Nicolás Maduro, está sob custódia das autoridades americanas.

Pulido estava preso na Venezuela desde 2023, no complexo penitenciário El Rodeo I, nas proximidades de Caracas, e foi transferido para a Flórida em uma operação que envolveu a agência antidrogas DEA, o FBI e o Homeland Security Investigations (HSI), braço investigativo do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

O empresário responde a dois processos federais apresentados em Miami, em 2019 e 2021, por acusações de lavagem de dinheiro, pagamento de propinas e fraudes envolvendo contratos públicos venezuelanos. As investigações abrangem operações financeiras superiores a US$ 2 bilhões.

A primeira audiência está marcada para terça-feira (13), no Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida, em Miami.

O esquema bilionário investigado nos Estados Unidos

As acusações envolvem contratos firmados com o governo venezuelano para o fornecimento de alimentos, medicamentos e materiais destinados à construção de moradias populares.

Um dos processos, apresentado em 2021, investiga aproximadamente US$ 1,6 bilhão em contratos relacionados à distribuição de alimentos e medicamentos. Desse total, cerca de US$ 180 milhões teriam passado pelo sistema financeiro americano.

Outra investigação, iniciada em 2019, envolve aproximadamente US$ 350 milhões em operações relacionadas a contratos habitacionais e transações cambiais.

Segundo os promotores federais, Pulido e seus associados teriam utilizado empresas de fachada, contas bancárias internacionais e intermediários financeiros para movimentar recursos obtidos por meio de contratos com o governo venezuelano.

Parte das operações estava ligada ao programa CLAP, criado pelo governo de Nicolás Maduro para distribuir alimentos subsidiados à população durante a crise econômica do país.

Os investigadores também apontam o pagamento de propinas a funcionários públicos venezuelanos para garantir contratos e facilitar operações financeiras.

Quem é Álvaro Pulido e qual sua ligação com Maduro?

Álvaro Pulido é um empresário colombiano que construiu parte de sua atuação comercial na Venezuela, principalmente por meio de contratos com empresas estatais e órgãos públicos.

Durante anos, manteve negócios com Alex Saab, outro empresário colombiano que ganhou projeção internacional por suas relações comerciais com o governo de Nicolás Maduro.

Saab foi apontado pelas autoridades americanas como um dos principais operadores financeiros ligados ao governo venezuelano. Os dois empresários participaram de negócios envolvendo importação de alimentos, construção de moradias e movimentações financeiras internacionais.

Saab chegou a ser extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos em 2021, mas foi libertado em dezembro de 2023, durante uma negociação entre Washington e Caracas que envolveu a soltura de cidadãos americanos presos na Venezuela.

Em maio de 2026, voltou à custódia americana. Em setembro, declarou-se culpado em um processo federal de lavagem de dinheiro em Miami e concordou em colaborar com as autoridades dos Estados Unidos, além de devolver US$ 195 milhões relacionados ao esquema investigado.

A chegada de Pulido aos Estados Unidos coloca novamente os dois antigos parceiros comerciais sob a jurisdição da Justiça americana.

Prisão na Venezuela e transferência para os Estados Unidos

Pulido estava preso desde 2023, quando foi detido pelas autoridades venezuelanas durante uma investigação sobre corrupção na estatal petrolífera PDVSA, conhecida como PDVSA-Cripto.

O empresário permaneceu no complexo penitenciário El Rodeo I até ser transferido para os Estados Unidos.

Pulido também é conhecido pelo nome Germán Enrique Rubio Salas. Segundo o Departamento de Justiça americano, possui antecedentes relacionados ao tráfico internacional de drogas, incluindo uma condenação na Itália, em 1997.

Antes de sua captura, o governo americano oferecia uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levassem à sua prisão.

Com a transferência para a Flórida, Pulido deixou de ser considerado foragido da Justiça americana e agora deverá responder pessoalmente às acusações apresentadas pelos promotores federais.

O que acontece agora?

A audiência de terça-feira marcará a primeira apresentação de Álvaro Pulido à Justiça Federal americana desde sua transferência.

Durante o procedimento, o empresário será formalmente informado sobre as acusações e terá a oportunidade de se manifestar por meio de seus advogados.

Os processos tramitam no Distrito Sul da Flórida, responsável por algumas das principais investigações americanas sobre lavagem de dinheiro envolvendo autoridades, empresários e contratos públicos venezuelanos.

A chegada de Pulido ocorre poucas semanas depois de Alex Saab concordar em colaborar com a Justiça americana.

Os dois empresários estão envolvidos em investigações que buscam identificar o destino de bilhões de dólares movimentados por meio de contratos públicos firmados durante o governo de Nicolás Maduro.

Pulido permanece sob custódia federal e, até o momento, não há informação sobre eventual acordo de colaboração com os promotores americanos.