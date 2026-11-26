''A DEA tem muito o que fazer em seu próprio país', acrescentou a mandatária

“Nossa pergunta relevante e recíproca é: o que os Estados Unidos estão fazendo nos Estados Unidos?”, questionou

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, classificou como “ingerência” a criação de um canal de denúncias pela agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) para receber informações sobre o cartel de Sinaloa.

Na noite de quarta-feira (25), o diretor da DEA, Terry Cole, anunciou nas redes sociais que a agência disponibilizará canais para que cidadãos mexicanos denunciem anonimamente, por aplicativos de mensagens e e-mail, pessoas, funcionários públicos e redes de lavagem de dinheiro ligadas ao cartel, considerado pelos Estados Unidos uma “organização terrorista”.

“É evidente que se trata de uma questão de ingerência”, declarou Sheinbaum em entrevista coletiva. “Imaginem se a Secretaria de Segurança (…) abrisse um WhatsApp para denúncias de corrupção nos Estados Unidos. Como o governo dos Estados Unidos veria isso?”.

“A DEA tem muito o que fazer em seu próprio país”, acrescentou a mandatária, que leu um artigo jornalístico sobre o suposto consentimento da agência a uma rede de tráfico de fentanil em 2024, quando os Estados Unidos enfrentavam uma epidemia de mortes provocadas pela substância.

“Nossa pergunta relevante e recíproca é: o que os Estados Unidos estão fazendo nos Estados Unidos?”, questionou.

A presidente também afirmou que cabe à Justiça avaliar o pedido de extradição para os Estados Unidos do recém-capturado chefão do tráfico conhecido como “Chapo Isidro”, detido há quase uma semana. Nesta semana, a procuradora-geral afirmou que ele será julgado no México.