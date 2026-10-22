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Fabrizio Neitzke

Primavera Sound terá três sideshows em São Paulo; veja agenda da semana

De shows internacionais a apresentações intimistas, a programação reúne diferentes estilos musicais, turnês especiais e eventos para fãs de bandas e artistas nacionais e estrangeiros.
Fabrizio Neitzke

Fabrizio Neitzke

Model/Actriz
Cole Haden, da banda Model/Actriz, se apresenta na tenda Sonora durante o Coachella Valley Music and Arts Festival de 2026, no Empire Polo Club, em 12 de abril de 2026, em Indio, Califórnia Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Acabou o mistério envolvendo o Primavera na Cidade – nome cool para os sideshows do Primavera Sound, programado para o primeiro final de semana de dezembro no Autódromo de Interlagos. O festival confirmou oito atrações para São Paulo entre os dias 2 e 4, divididas em três shows.

No Cine Joia, no dia 2, estarão no palco a dupla norueguesa de pop alternativo Smerz e os norte-americanos Model/Actriz, trazendo o rock de Boston. No dia 3, na Audio, será a noite mais cheia e voltada para o hyperpop e trap, com Ecco2k, Sophia Stel, Metrika e Underscores e Umru em formato b2b. Já o fechamento será no dia 4, também no Cine Joia, com o synthpop do Nation of Language e o punk do Mannequin Pussy.

Os ingressos são gratuitos para quem garantiu o passaporte do Primavera Sound, com limite de duas entradas por CPF. Já para quem busca comprar o bilhete avulso, as apresentações no Cine Joia saem por, no mínimo, R$ 125, enquanto na Audio o menor preço é de R$ 150.

U2 EM DOSE TRIPLA

Depois de anunciar dois shows para São Paulo na semana passada, o U2 precisou abrir uma data extra pela alta demanda de ingressos. A terceira noite da turnê The Greatest Show On Earth, no estádio Morumbi, será no dia 14 de março.

Assim como as outras apresentações, a abertura ficará por conta de Beck. A pré-venda exclusiva para clientes Santander começam nesta sexta-feira (23), às 8h, enquanto a venda geral será no mesmo dia, a partir das 15h.

Os valores são os mesmos das outras datas: o ingresso mais barato é o fan ticket – cuja meia-entrada custa R$ 250 – numa verdadeira loteria comercial, onde o fã compra o ingresso e só descobre o setor às vésperas do show.

PUNK ROCK CATALÃO

O Crim, banda de punk rock da Catalunha, trará a turnê de despedida ao Brasil no começo do mês que vem. No dia 5, o grupo sobe no palco da Rock Together, com ingressos a partir de R$ 60.

A passagem pela América Latina não inclui outras cidades no nosso país, mas passará por Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Costa Rica e México.

NEON EM SÃO PAULO

Depois de inaugurar a turnê do Neon na Casa Rockambole, o frontman do Forfun e Braza, Danilo Cutrim, voltará a São Paulo no dia 2 de novembro, em pleno feriado de Finados. Desta vez, a apresentação será na Bona Casa de Música, em formato mais intimista, com voz e violão.

Como você já conferiu nesta coluna, o Neon é um disco dançante, apaixonante e com referências do soul – será interessante ouvir as músicas ao vivo com uma roupagem diferente. Os ingressos estão à venda pela Eventim e saem por R$ 70.

O SESC NUNCA PARECEU TÃO PRÓXIMO

A banda de pós-punk E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante estará no SESC Belenzinho no próximo dia 31 para apresentar o EP Lembrança, novo trabalho do grupo paulistano.

Para quem possui a credencial plena, os ingressos saem por R$ 18. A meia-entrada custa R$ 30 e a inteira, obviamente, sai por R$ 60.

HIGH SCHOOL MUSICAL

Fãs de Troy Bolton, Sharpay Evans e Gabriella Montez têm um encontro marcado em São Paulo. No dia 17 de abril, a Audio receberá o The Reunion: 20 years, uma convenção dedicada à franquia High School Musical. 

O evento terá a presença de quatro atores do elenco, com painéis, sessão de autógrafos, fotos e uma after party como se os fãs estivessem na East High. Há várias diferentes modalidades de ingresso, mas ao mais baratos, que dão acesso à after party, saem por R$ 100.

AGENDA DA SEMANA

Quem: Kneecap

Onde: Cine Joia

Quando: Sexta-feira, 23/10, às 20h

Quanto: A partir de R$ 350

Por que ir?: O Kneecap causa polêmica na mesma medida em que faz um dos raps mais cativantes da Europa – mais especificamente da Irlanda, nacionalidade totalmente ligada à identidade do grupo. É a primeira vez do trio Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí no Brasil.

Quem: Clarice Falcão

Onde: Casa Natura Musical

Quando: Sábado, 24/10, às 21h

Quanto: A partir de R$ 70

Por que ir?: A ex-Porta dos Fundos faz o último show do álbum Truque, lançado em 2025 – que alterna entre sons típicos da MPB e batidas modernas eletrônicas. É o trabalho mais pop da artista até hoje.

Quem: Jovem Dionísio

Onde: Cine Joia

Quando: Sábado, 24/10, às 20h

Quanto: A partir de R$ 90

Por que ir?: Injustiçados pela chuva que atingiu o Lollapalooza 2025, os curitibanos do Jovem Dionísio estreiam o terceiro disco, Migalhas, em terras paulistanas. A produção foi inspirada em grande parte nos Beatles – e neste caminho fica difícil errar. 

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