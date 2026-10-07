Slash anuncia vinda ao Brasil e Lobofest agita interior de SP; confira agenda na capital

Guitarrista do Guns N' Roses estará no Brasil com quatro shows em abril do ano que vem

O interior de São Paulo tem alternativas para o público local e também para quem deseja sair da capital para um fim de semana diferente. Esta é a proposta do Lobofest na Cidade, em Sorocaba, que, neste fim de semana, traz dois dias recheados de atrações comandadas pelo ex-baterista do Los Hermanos, Rodrigo Barba, com a comemoração do álbum Bloco do Eu Sozinho, e da rapper Duda Beat.

No sábado (10), quatro nomes se reúnem no Iguatemi Esplanada, no centro da cidade interiorana. Além de Barba, que está em turnê desde o início do ano, também estarão Jean Tassy, Rodrigo Alarcon e Farid. Já no domingo (11), além de Duda Beat, será a vez de Tagua Tagua, Gab Ferreira e DJ Salum.

Os artistas fazem parte da programação do Lobofest que, neste ano, ao invés de realizar um único dia de festival – como acontece anualmente desde 2022 – optou por dissipar a programação em dois fins de semana. No final de setembro, BRAZA, Maglore, O Grilo e Yago Oproprio foram alguns dos artistas que subiram no palco em Sorocaba.

Os ingressos estão à venda na internet, através do site da Shotgun. As entradas custam a partir de R$ 60 para cada dia, mas há também a opção do pacote de sábado e domingo a partir de R$ 100.

SLASH NO BRASIL

Guitarrista do Guns N’ Roses, Slash estará no Brasil com quatro shows em abril do ano que vem. Nos palcos com Myles Kennedy and the Conspirators, o artista passará por duas cidades no sul – Florianópolis, na Arena Opus, no dia 10, e Curitiba, no Live, no dia 11 – além de outras duas cidades no sudeste: Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, no dia 13, e São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 14.

As apresentações fazem parte da Flying Blind World Tour 2027. A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começou nesta quarta-feira, mas a venda geral abre na sexta, às 10h. Os ingressos mais baratos saem por R$ 150.

FRESNO COM ORQUESTRA

A ideia da Fresno de levar o show comemorativo de A Sinfonia de Tudo Que Há com orquestra fez sucesso. O grupo confirmou uma data extra em São Paulo, no Vibra, para o dia 4 de dezembro – data em que a banda gaúcha completará 27 anos de existência.

As entradas, disponíveis no site da Uhuu, saem por pelo menos R$ 100.

NOVA CARGA DE INGRESSOS

A LiveNation liberou uma nova carga de ingressos para os shows do BTS em São Paulo. Ao todo, são três datas do grupo de k-pop na capital paulista: 28, 30 e 31 de outubro.

A expectativa é de que as entradas sejam vendidas rapidamente e o novo soldout confirmado em breve.

EXPECTATIVA

Amanhã, depois de muita empolgação, sai o lineup do Lollapalooza. Fontaines D.C. e Queens of the Stone Age devem estar entre os nomes confirmados.

AGENDA DA SEMANA

Quem: A Flock of Seagulls

Quando: Quarta-feira, 07/10, às 20h30

Onde: Cine Joia

Quanto: A partir de R$ 250

Por que ir?: A Flock of Seagulls é uma grande banda por si só, marcada por ser uma das lideranças do new wave do Reino Unido nos anos 80. É o único show no Brasil.

Quem: Urias

Quando: Sexta-feira, 09/10, às 21h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 70

Por que ir?: Urias celebra um ano do disco Carranca no palco da Audio vivendo um grande momento na carreira. O terceiro álbum conta com parcerias de Don L, Criolo e Major RD, ampliando a veia artística.

Quem: Tigers Jaw

Quando: Sábado, 10/10, às 18h

Onde: Cine Joia

Quanto: A partir de R$ 240

Por que ir?: Com 20 anos de estrada, o Tigers Jaw é um dos principais grupos da cena emo. O grupo faz uma rápida turnê pelo Brasil, que também inclui Rio de Janeiro e Curitiba. A abertura ficará por conta do Metade de Mim, Marrakesh e Ana Paia.

Quem: Jovens Ateus e Gótia

Quando: Sábado, 10/10, às 19h

Onde: Madame

Quanto: A partir de R$ 100

Por que ir?: Os Jovens Ateus são o principal nome em ascensão no post-punk nacional – quase como assistir ao Joy Division em 1977. Ouça antes de virar moda.

Quem: El Mató a um Policía Motorizado

Quando: Domingo, 11/10, às 18h

Onde: Cine Joia

Quanto: A partir de R$ 200

Por que ir?: A música argentina é cheia de excelentes bandas, mas talvez nenhuma tenha tanta qualidade e reconhecimento nos dias de hoje quanto o El Mató. O grupo traz um show que passeia por todos os álbuns da carreira, incluindo o excelente La Síntesis O’Konor e o Súper Terror, trabalho mais recente, lançado em 2023.