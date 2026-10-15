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Fabrizio Neitzke

O melhor show da Terra! U2 vem ao Brasil em 2027; confira agenda em SP

Gang of Four, Lemon Twigs, We Are One Tour e La Dispute também estão entre os destaques, além de lançamentos aguardados e uma seleção de shows para os próximos dias na capital paulista
Fabrizio Neitzke

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Banda U2
Banda U2 Reprodução/Instagram

Cobiçado por políticos paulistas e fluminenses para a realização de megashows abertos ao público, o U2 estará no Brasil no próximo ano. Mas diferente do especulado, o grupo irlandês liderado por Bono Vox trará a turnê The Greatest Show on Earth para o estádio Morumbi, apresentando o novo álbum Carnaval de Luz. 

As datas confirmadas pelo U2 são 10 e 12 de março, ambas com abertura do espetacular Beck – que não vinha ao país desde a apresentação no Primavera Sound em 2023. Não há expectativa de passagem por outras cidades brasileiras e, além de São Paulo, o roteiro pela América Latina deve ficar restrito a Buenos Aires e Cidade do México.

A pré-venda será dividida em quatro fases: duas para assinantes do portal U2.com e outras duas para clientes Santander, a partir do dia 19. Já a venda geral será no dia 22, às 10h. Os ingressos mais baratos saem por R$ 345, enquanto os mais caros podem custar até R$ 3.000, em um pacote VIP que inclui uma área exclusiva próxima ao palco e uma chance de ser escolhido para conhecer os bastidores da produção antes do show.

A ÚLTIMA DO GANG OF FOUR

O U2 não é a única banda do post-punk dos anos 80 que estará no Brasil em março. O Gang of Four também confirmou passagem por São Paulo, no Cine Joia, e Curitiba, no Cine Lido, nos dias 13 e 14, respectivamente.

Da formação original, restaram apenas o vocalista Jon King e o baterista Hugo Burnham. Eles estarão acompanhados da baixista Gail Greenwood e o guitarrista Ted Leo, que participam de toda a turnê The Long Goodbye – programada para ser a derradeira do grupo originário de Leeds. 

O provável setlist inclui pelo menos oito das 12 faixas do incrível Entertainment!, álbum de 1979 que ajudou a moldar o post-punk em todo o mundo – no Brasil, foi o caso da Legião Urbana e do Titãs, mas também do Nirvana, Franz Ferdinand e Bloc Party no cenário estrangeiro.

Para a apresentação em São Paulo, os ingressos já estão no segundo lote, custando pelo menos R$ 230.

O RETORNO DO LEMON TWIGS

Depois de estrear no Brasil em 2025 em meio ao Popload Festival, o Lemon Twigs estará de volta em novembro para um show único em São Paulo. O projeto dos irmãos norte-americanos Brian e Michel D’Addario desembarca na Casa Rockambole, no dia 13, em mais uma produção da Balaclava. 

Em venda desde a última semana, as entradas estão no segundo lote e saem por, no mínimo, R$ 170. Quem deve aparecer por lá é o cantor Tim Bernardes, grande fã da dupla e que recentemente esteve no Tiny Desk da NPR, nos Estados Unidos. 

WE ARE ONE TOUR

Um dos principais festivais do hardcore, o We Are One Tour está confirmado no Brasil em 2027 com uma escalação de peso: Face to Face, Satanic Surfers, Pulley e Ways Away – em estreia pela América Latina – Under Influence e Contra o Céu.

Ao todo, são nove datas da turnê itinerante pela região. No Brasil, as cidades escolhidas são Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e São Paulo, entre os dias 7 e 10 de abril. Na capital paulista, a apresentação será na Audio, com ingressos a partir de R$ 260. 

AMÉRICA LATINA!

Direto da Venezuela, o grupo Desorden Público estará em São Paulo em 17 de dezembro. A banda de ska é uma das atrações do Ciudad Sonora, a programação da Mucho! para grupos latinos na capital paulista ao longo do ano.

A noite será no Cine Joia e terá abertura da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, a OBMJ. Os ingressos custam pelo menos R$ 100 pela internet.

POST-HARDCORE

Quem estiver em São Paulo em maio do ano que vem poderá acompanhar a chegada da banda norte-americana La Dispute. O grupo estará com os venezuelanos do Zeta em uma noite especial no Carioca Club, no dia 29.

A venda de ingressos já começou e, agora, o menor valor possível é de R$ 197. 

ATENTO AOS LANÇAMENTOS

Headliner do Lollapalooza 2027, o Fontaines D.C. lança o novo álbum, Dopamine Chamber, nesta sexta-feira. A crítica especializada estrangeira gostou muito do que ouviu – e a expectativa é alta após o sucesso de Romance.

O cantor e tecladista do Forfun e Braza, Vitor Isensee, também terá um novo disco vindo ao mundo nesta sexta: Pra Cima Todo Santo Ajuda, segundo trabalho solo do carioca. Ele, inclusive, já adiantou que deve conversar com esta coluna nos próximos dias. 

AGENDA DA SEMANA

Quem: Pocah

Quando: Sexta-feira, 16/10, às 22h

Onde: Audio

Quanto: A partir de R$ 30

Por que ir?: A cantora vai assoprar velinhas e comemorar o aniversário de 32 anos com a estreia da turnê Baile da Pocah. O repertório traz muito funk e o clima deve realmente ser de festa, com Djs convidados que ficam no palco até a manhã do dia seguinte. 

Quem: Josyara

Quando: Sexta-feira, 16/10, às 20h30

Onde: SESC Belenzinho

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: Josyara é dona de uma das vozes mais bonitas da música brasileira. Agora, a cantora baiana traz ao SESC o show da turnê AVIA, do álbum lançado em 2025.

Quem: Barão Vermelho

Quando: Sexta-feira, 16/10, às 22h

Onde: Espaço Unimed

Quanto: A partir de R$ 132

Por que ir?: A turnê Encontro chega ao fim em São Paulo, mesma cidade onde tudo começou com uma apresentação histórica no Nubank Parque. Pode ser a última chance de ver a formação original da banda.

Quem: Ed Motta

Quando: Sexta-feira, 16/10, às 21h

Onde: Teatro Bradesco

Quanto: A partir de R$ 90

Por que ir?: O que Ed Motta tem de polêmico, também tem de bom musicalmente. Ele traz a turnê Manual Prático 30 anos, que homenageia o álbum de 1997, mas que também inclui sucessos da carreira.

Quem: Jorge Ben Jor

Quando: Sábado, 17/10, às 19h

Onde: Nubank Parque

Quanto: A partir de R$ 117,50

Por que ir?: Jorge Ben é um dos maiores nomes da música mundial e deve fazer um dos maiores shows da carreira neste fim de semana. Ele é conhecido pelas apresentações intermináveis e repletas de músicas que colocam todo o público para dançar. Oportunidade imperdível.

Quem: Pitty

Quando: Sábado, 17/10, às 20h30

Onde: Espaço Unimed

Quanto: A partir de R$ 100

Por que ir?: A cantora baiana estreia nova turnê, que deve rodar o Brasil com o primeiro álbum de inéditas em sete anos. Ela foi muito bem nos grandes festivais em que foi escalada recentemente, principalmente destacando o Admirável Chip Novo.

Quem: Hyldon

Quando: Sábado, 17/10, às 20h, e domingo, 18/10, às 18h

Onde: SESC Pompeia

Quanto: A partir de R$ 18

Por que ir?: Vamos passear de bicicleta? Esse e outros clássicos de Hyldon certamente estarão no repertório das duas noites que comemoram os 50 anos de carreira de um dos principais nomes do soul nacional. O show tem 1h20 de duração e uma sonoridade que dura para sempre na cabeça.

Quem: Between the Buried and Me

Quando: Sábado, 17/10, às 18h

Onde: Hangar 110

Quanto: A partir de R$ 200

Por que ir?: Show essencial para fãs de metal e prog rock. O Between the Buried and Me tem quase três décadas de carreira e agora volta ao Brasil com o disco The Blue Nowhere, lançado no ano passado.

Quem: Black Label Society, Zakk Sabbath e Dark Chapel

Quando: Domingo, 18/10, às 18h30

Onde: Terra SP

Quanto: A partir de R$ 350

Por que ir?: São duas apresentações de Zakk Wylde: uma com o BLS e outra no projeto em que homenageia o Black Sabbath, em uma celebração à carreira de Ozzy Osbourne. Já Dario Lorina também estará no palco com o Dark Chapel, em uma noite para quem gosta de roda punk e balançar a cabeça vestindo roupas escuras.

Quem: Banda de Casinha

Quando: Domingo, 18/10, às 15h

Onde: Casa AlgoHits

Quanto: A partir de R$ 50

Por que ir?: Cinco bandas da cena underground sobem no palco da Casa AlgoHits: Rugby Brasileiro, Metonímia, Asterisma, Darvore e Regina. A primeira data, no sábado, esgotou rapidamente. Esta edição do banda de casinha, a vigésima-segunda, tem temática de halloween.

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