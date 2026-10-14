Fim da escala 6×1 já está valendo? Veja o que falta após o Senado aprovar

PEC foi aprovada em dois turnos e segue para promulgação pelo Congresso; mudanças começam 60 dias depois dessa etapa.

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, quinta e última sessão de discussão e votação, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 - seis dias de trabalho e um de repouso ( PEC 221/2019). O texto reduz a jornada laboral de 44 para 40 horas semanais, que podem ser cumpridas em cinco dias de oito horas diárias com repouso semanal remunerado de dois dias. A proposta estabelece dois dias de repouso, um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial. Mesa: senadora Teresa Leitão (PT-PE); senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP); secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Danilo Augusto Barboza de Aguiar; senador Izalci Lucas (PL-DF). Parlamentares acompanham sessão. Painel eletrônico de votação.

O fim da escala 6×1 foi aprovado pelo Senado, mas as novas regras não entram em vigor imediatamente com a votação. A PEC 221/2019 recebeu 75 votos favoráveis e um contrário em cada um dos dois turnos realizados nesta quarta-feira (14).

Como os senadores mantiveram o texto aprovado anteriormente pela Câmara dos Deputados, sem mudanças de mérito, a proposta segue para promulgação pelo Congresso Nacional. É a partir dessa etapa que serão contados os prazos de implementação.

O que passa a valer após a promulgação?

Decorridos 60 dias da promulgação, a jornada máxima de trabalho será reduzida de 44 para 42 horas semanais, com a garantia de dois dias de descanso remunerado por semana. O encerramento da escala 6×1 como regime regular ocorrerá nessa primeira fase.

Doze meses após a primeira mudança, começará a valer o limite definitivo de 40 horas semanais, sem redução salarial. Assim, a transição completa levará cerca de 14 meses, contados da promulgação.

Veja os detalhes da aprovação da PEC de fim da escala 6×1.