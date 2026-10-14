Fim da escala 6×1 pode encarecer supermercado? Veja projeção da CNI

Confederação Nacional da Indústria estima alta de 5,7% nas compras de supermercado e de 6,2% nos preços ao consumidor.

O fim da escala 6×1 poderá elevar em 5,7% os preços nas compras de supermercado, segundo projeção da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A entidade divulgou nesta quarta-feira (14) estimativas sobre os impactos econômicos da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

O levantamento da CNI prevê uma alta média de 6,2% nos preços ao consumidor. Para os produtos industrializados, a estimativa é de aumento médio de 6%. No caso de roupas e calçados, a elevação projetada chega a 6,6%.

Por que a indústria prevê aumento dos preços?

Na avaliação da confederação, a manutenção dos salários com menos horas regulares de trabalho exigirá mudanças nas escalas e na organização produtiva das empresas, o que elevaria custos e poderia provocar repasses para o consumidor.

Os percentuais são projeções divulgadas pela entidade, e não aumentos de preços já registrados. A CNI pediu que o Congresso reavalie os efeitos econômicos da proposta aprovada pelo Senado.

A PEC prevê duas etapas de implementação: jornada de 42 horas e duas folgas semanais após 60 dias da promulgação; 40 horas semanais após mais 12 meses. Veja o que foi aprovado pelo Senado.