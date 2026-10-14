Fim da escala 6×1: qual o impacto previsto no PIB e nas empresas?
A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais poderá elevar os custos de produção em até R$ 267,2 bilhões, segundo estimativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O levantamento foi apresentado pela entidade após a aprovação da PEC de fim da escala 6×1 pelo Senado, nesta quarta-feira (14).
A CNI também projeta uma possível redução de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a R$ 76,9 bilhões. Na avaliação da confederação, o impacto resultaria da necessidade de reorganizar escalas, adaptar processos produtivos e manter a produção com uma jornada semanal menor.
O que diz a CNI sobre a mudança?
O presidente da entidade, Ricardo Alban, afirmou que os impactos da proposta não foram suficientemente discutidos. “Lamentamos que a votação tenha sido feita sem mais debates com a sociedade brasileira e entendemos que os impactos dessa medida não foram devidamente mensurados”, declarou.
As cifras são projeções da CNI, e não perdas econômicas já verificadas. A entidade defende que o Congresso revisite a discussão para considerar os efeitos sobre competitividade, emprego e preços ao consumidor.
A PEC aprovada pelo Senado preserva os salários, garante dois dias de descanso remunerado e estabelece uma transição de aproximadamente 14 meses até o limite de 40 horas semanais.
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