Fim da escala 6×1: qual o impacto previsto no PIB e nas empresas?

CNI estima até R$ 267,2 bilhões a mais em custos de produção e possível queda de 0,7% do PIB com jornada de 40 horas.

A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais poderá elevar os custos de produção em até R$ 267,2 bilhões, segundo estimativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O levantamento foi apresentado pela entidade após a aprovação da PEC de fim da escala 6×1 pelo Senado, nesta quarta-feira (14).

A CNI também projeta uma possível redução de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a R$ 76,9 bilhões. Na avaliação da confederação, o impacto resultaria da necessidade de reorganizar escalas, adaptar processos produtivos e manter a produção com uma jornada semanal menor.

O que diz a CNI sobre a mudança?

O presidente da entidade, Ricardo Alban, afirmou que os impactos da proposta não foram suficientemente discutidos. “Lamentamos que a votação tenha sido feita sem mais debates com a sociedade brasileira e entendemos que os impactos dessa medida não foram devidamente mensurados”, declarou.

As cifras são projeções da CNI, e não perdas econômicas já verificadas. A entidade defende que o Congresso revisite a discussão para considerar os efeitos sobre competitividade, emprego e preços ao consumidor.

A PEC aprovada pelo Senado preserva os salários, garante dois dias de descanso remunerado e estabelece uma transição de aproximadamente 14 meses até o limite de 40 horas semanais.