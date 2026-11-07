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Bayern de Munique vence Mainz e lidera a tabela da Bundesliga ao lado de Dortmund

Os dois gigantes do futebol alemão,que ocupam a ponta da tabela, se enfrentaram na semana passada e empataram em 2 a 2

AFP

Bayern de Munique vence Mainz e lidera a tabela da Bundesliga ao lado de Dortmund
Bayern Munich e Mainz Jovem Pan

Com nove das 36 rodadas no Campeonato Alemão disputadas, Bayern de Munique e Borussia Dortmund lideram a tabela, ambos com 21 pontos, após suas respectivas vitórias neste sábado (7). O Bayern venceu o Mainz por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Dortmund sobre o Elversberg.

Os dois gigantes do futebol alemão se enfrentaram na semana passada e empataram em 2 a 2.

Os bávaros derrotaram o Mainz fora de casa graças aos gols de Joshua Kimmich (14′) e Lennart Karl (57′), ambos com passes do Bola de Ouro Harry Kane.

Kane, que não balança as redes desde que recebeu o prêmio em Londres, no final de outubro, continua mostrando sua qualidade como “garçom” e já tem dez assistências nesta temporada, além de dez gols marcados entre todas as competições.

“É uma das razões pelas quais tudo se encaixa no vestiário. É um jogador de nível Bola de Ouro, mas nunca se recusa a fazer as pequenas coisas. É o tipo de pessoa que está sempre presente para cada um de seus companheiros. E isso é, de fato, algo muito, muito especial”, afirmou Kimmich à plataforma DAZN sobre o camisa 9 do Bayern.

Novamente sem o técnico Vincent Kompany, que ainda se recupera de uma meningite, o time bávaro também não pôde contar com Jamal Musiala, Luis Díaz, Ismael Saibari e Serge Gnabry.

O veterano goleiro Manuel Neuer se tornou o jogador mais velho da história do Bayern ao entrar em campo, com 40 anos e 225 dias, mas foi substituído antes do intervalo devido a uma lesão no pé.

Já no Signal Iduna Park, o meio-campista Felix Nmecha marcou dois gols (55′ e 71′) para o Dortmund, que sofreu para segurar o resultado nos minutos finais, depois que Noel Futkeu (81′) descontou para o Elvesberg.

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