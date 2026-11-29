Bayer Leverkusen vira sobre o Borussia Dortmund e vence por 2 a 1
O Borussia Dortmund saiu na frente, mas o Bayer Leverkusen virou e venceu por 2 a 1 neste domingo (29), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 11ª rodada da Bundesliga.
O Borussia Dortmund abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo, com Felix Nmecha, após assistência de Konstantinos Karetsas. No intervalo, o Borussia Dortmund vencia por 1 a 0.
Aos 24 minutos do segundo tempo, Patrik Schick fez 1 a 1, com assistência de Aleix García. Aos 35, Equi Fernández desempatou para o Bayer Leverkusen: 2 a 1.
Nas finalizações, o Bayer Leverkusen levou vantagem: 25 a 12. Na direção do gol, o Bayer Leverkusen acertou 7, e o Borussia Dortmund, 4.
Com o resultado, o Bayer Leverkusen chega a 22 pontos. O Borussia Dortmund fica com 24 pontos. O Borussia Dortmund não perdia havia nove jogos.
O Borussia Dortmund volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o Eintracht Frankfurt, pela Copa da Alemanha. O próximo jogo do Bayer Leverkusen é na quarta-feira (2/12), contra o RB Leipzig, pela Copa da Alemanha.
Ficha do jogo
- Placar: Borussia Dortmund 1 x 2 Bayer Leverkusen
- Gols: Felix Nmecha (8', Borussia Dortmund); Patrik Schick (69', Bayer Leverkusen); Equi Fernández (80', Bayer Leverkusen)
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Arbitragem: Daniel Schlager
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Campeão! Flamengo fica no 2 x 2 e leva o Brasileirão Jovem Pan · há 18 minutos
- Mirassol x Atlético-PR hoje: onde assistir ao vivo e escalações Jovem Pan · há 18 minutos
- Com gol de Neymar, Santos derrota o Vitória por 3 a 2 Jovem Pan · há 20 minutos
- Internacional x Red Bull Bragantino hoje: onde assistir ao vivo e escalações Jovem Pan · há 20 minutos