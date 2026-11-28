Faltou o gol. O Hamburgo e o Bayern de Munique ficaram no 0 a 0 neste sábado (28), no Volksparkstadion, pela 11ª rodada da Bundesliga.

Faltou o gol. O Hamburgo e o Bayern de Munique ficaram no 0 a 0 neste sábado (28), no Volksparkstadion, pela 11ª rodada da Bundesliga.

O Bayern de Munique ficou com um a menos aos 44 minutos do primeiro tempo, com a expulsão de Joshua Kimmich.

Nas finalizações, houve equilíbrio: 11 do Bayern de Munique e 9 do Hamburgo. No alvo, foram 0 do Bayern de Munique e 3 do Hamburgo. A posse de bola foi do Bayern de Munique, com 73%.

Com o empate, o Hamburgo tem 13 pontos. O Bayern de Munique chega a 23 pontos.

O Hamburgo volta a campo no sábado (5/12), contra o Union Berlin. O próximo jogo do Bayern de Munique é na terça-feira (1/12), contra o Hertha BSC, pela Copa da Alemanha.

Ficha do jogo

Placar: Hamburgo 0 x 0 Bayern de Munique

Hamburgo 0 x 0 Bayern de Munique Expulsões: Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Joshua Kimmich (Bayern de Munique) Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Arbitragem: Bastian Dankert

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.