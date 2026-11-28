Hamburgo x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Encontro entre Hamburgo e Bayern de Munique acontece neste sábado (28)

Hamburgo e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (28), às 11h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Com 12 pontos, o Hamburgo é o 12º colocado da competição. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 0 para o Werder Bremen. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias e três derrotas.

Do outro lado, o Bayern de Munique tem 22 pontos e ocupa o 2º lugar, na zona de classificação para a Champions League. Em seu jogo mais recente, a equipe perdeu para o Lille por 2 a 1, pela Champions League. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias e dois empates.

O confronto mais recente, em 31/01/2026, terminou em empate por 2 a 2.

Onde assistir Hamburgo x Bayern de Munique ao vivo

Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por SportyNet e OneFootball (streaming).

Horário e local de Hamburgo x Bayern de Munique

Hamburgo e Bayern de Munique jogam neste sábado (28), 28/11/2026, às 11h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion.

Escalações de Hamburgo x Bayern de Munique

As escalações oficiais de Hamburgo e Bayern de Munique costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: Volksparkstadion

Volksparkstadion Arbitragem: Bastian Dankert

Bastian Dankert Transmissão: SportyNet e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.