Com gol de Michel Araujo no fim, Bahia vence o Botafogo por 2 a 1
A vitória do Bahia sobre o Botafogo só veio no fim. Com gol de Michel Araujo, o placar neste sábado (28), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi de 2 a 1, pela 37ª rodada do Brasileirão.
O placar foi aberto aos 7 minutos do primeiro tempo: Rodrigo Nestor marcou para o Bahia, após assistência de Alejo Veliz.
O empate veio de pênalti: Alex Telles converteu aos 17 minutos do segundo tempo. Michel Araujo, que tinha entrado 16 minutos antes, pôs o Bahia na frente aos 40: 2 a 1.
O Botafogo finalizou mais, 22 a 12, e mesmo assim perdeu. No alvo, foram 6 do Botafogo e 4 do Bahia.
O Bahia vai a 57 pontos. O Botafogo segue com 43 pontos. A vitória encerra uma sequência de três jogos sem vencer do Bahia.
O Botafogo volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o Santos. O próximo jogo do Bahia é na quarta-feira (2/12), contra o Atlético-MG.
Ficha do jogo
- Placar: Botafogo 1 x 2 Bahia
- Gols: Rodrigo Nestor (7', Bahia); Alex Telles (62', Botafogo, pênalti); Michel Araujo (85', Bahia)
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Arbitragem: Ramon Abatti
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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