Atlético-MG x Vasco hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Atlético-MG x Vasco começa às 19h30 (de Brasília) neste domingo (29), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Atlético-MG x Vasco começa às 19h30 (de Brasília) neste domingo (29), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Onde assistir Atlético-MG x Vasco ao vivo

Dá para assistir a Atlético-MG x Vasco ao vivo por SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Escalação do Atlético-MG

Atlético-MG (4-2-3-1): Everson; Natanael, Vitão, Ruan Tressoldi, Renan Lodi; A. Franco, K. Castaño, Victor Hugo, Fred, Bernard; T. Cuello. Técnico: E. Domínguez.

São quatro mudanças em relação ao último jogo, empate em 1 a 1 com o Corinthians. Entram Vitão, Franco, Victor Hugo e Fred. Saem Duarte, Perez, Cisse e Borbas. A formação passa de 4-3-3 para 4-2-3-1.

Escalação do Vasco

Vasco (4-1-4-1): Léo Jardim; J. Rodríguez, Gabriel Pereira, Lucas Freitas, Cuiabano; S. Sosa, Brenner, A. Lescano, Thiago Mendes, A. Gómez; Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

São três mudanças em relação ao último jogo, derrota por 1 a 0 para o Bragantino. Entram Rodríguez, Lucas Freitas e Brenner. Saem Paulo Henrique, Robert Renan e Colidio. A formação é a mesma, 4-1-4-1.

Como chegam os times

O Atlético-MG aparece na 7ª colocação, com 52 pontos somados em 36 partidas, na zona de classificação para a Sul-Americana. Em sua última apresentação, a equipe empatou com o Corinthians em 1 a 1. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de dois empates e três derrotas.

Na tabela, o Vasco está em 11º, com 47 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. A equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bragantino. Nos últimos cinco jogos da competição, são três vitórias e duas derrotas.

Veja também o guia completo de Atlético-MG x Vasco

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 19h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 19h30 (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Arena MRV, em Belo Horizonte Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Rafael Rodrigo Klein Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.