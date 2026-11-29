Mirassol derrota o Atlético-PR por 3 a 0
O Mirassol venceu o Atlético-PR por 3 a 0 neste domingo (29), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 37ª rodada do Brasileirão.
A vitória leva o Mirassol a 44 pontos. O Atlético-PR permanece com 57 pontos.
O primeiro gol saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, com Carlos Eduardo de Oliveira Alve, para o Mirassol, após assistência de Jose Roberto. Edson Carioca ampliou aos 23, após assistência de Igor Formiga.
O Mirassol ganhou um gol aos 18 minutos do segundo tempo: Luiz Gustavo marcou contra.
Foram 13 finalizações do Atlético-PR, contra 10 do Mirassol. No alvo, foram 5 de cada lado.
O Mirassol volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o Grêmio. O próximo jogo do Atlético-PR é na quarta-feira (2/12), contra o São Paulo.
Ficha do jogo
- Placar: Mirassol 3 x 0 Atlético-PR
- Gols: Carlos Eduardo de Oliveira Alve (15', Mirassol); Edson Carioca (23', Mirassol); Luiz Gustavo (63', Mirassol, contra)
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Arbitragem: Savio Pereira Sampaio
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Corinthians vence o Grêmio por 3 a 1 Jovem Pan · há 7 minutos
- Internacional vence o Red Bull Bragantino com gol de Matheus Bahia Jovem Pan · há 9 minutos
- Atlético-MG x Vasco hoje: onde assistir ao vivo e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Flamengo empata com o Coritiba e vê Pedro 'colar' na artilharia do Brasileirão Estadão Conteúdo · há 3 horas