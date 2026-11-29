Mirassol derrota o Atlético-PR por 3 a 0

O Mirassol venceu o Atlético-PR por 3 a 0 neste domingo (29), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O Mirassol venceu o Atlético-PR por 3 a 0 neste domingo (29), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 37ª rodada do Brasileirão.

A vitória leva o Mirassol a 44 pontos. O Atlético-PR permanece com 57 pontos.

O primeiro gol saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, com Carlos Eduardo de Oliveira Alve, para o Mirassol, após assistência de Jose Roberto. Edson Carioca ampliou aos 23, após assistência de Igor Formiga.

O Mirassol ganhou um gol aos 18 minutos do segundo tempo: Luiz Gustavo marcou contra.

Foram 13 finalizações do Atlético-PR, contra 10 do Mirassol. No alvo, foram 5 de cada lado.

O Mirassol volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o Grêmio. O próximo jogo do Atlético-PR é na quarta-feira (2/12), contra o São Paulo.

Ficha do jogo

Placar: Mirassol 3 x 0 Atlético-PR

Mirassol 3 x 0 Atlético-PR Gols: Carlos Eduardo de Oliveira Alve (15', Mirassol); Edson Carioca (23', Mirassol); Luiz Gustavo (63', Mirassol, contra)

Carlos Eduardo de Oliveira Alve (15', Mirassol); Edson Carioca (23', Mirassol); Luiz Gustavo (63', Mirassol, contra) Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Arbitragem: Savio Pereira Sampaio

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.