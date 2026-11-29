Internacional x Red Bull Bragantino hoje: onde assistir ao vivo e escalações
Internacional x Red Bull Bragantino começa às 18h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Onde assistir Internacional x Red Bull Bragantino ao vivo
Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por Premiere (pay-per-view), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).
Escalação do Internacional
Internacional (3-4-2-1): Kauan; Bruno Gomes, G. Maripán, Juninho; B. Aguirre, R. Villagra, Thiago Maia, Matheus Bahia, Vitinho, Alan Patrick; J. Bezerra. Técnico: Eduardo Baptista.
São quatro mudanças em relação ao último jogo, derrota por 5 a 2 para o Vitória. Entram Maripán, Thiago Maia, Alan Patrick e Bezerra. Saem Mercado, Ronaldo, Carbonero e Alerrandro. A formação é a mesma, 3-4-2-1.
Escalação do Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Ryan Tavares, Alix, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Fabinho, Lucas Barbosa, Gustavinho, Fernando; I. Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
São três mudanças em relação ao último jogo, vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. Entram Gustavinho, Fernando e Pitta. Saem Wallace Yan, Mosquera e Eduardo Sasha. A formação é a mesma, 4-2-3-1.
Como chegam os times
O Internacional está em 18º lugar, com 38 pontos, dentro da zona de rebaixamento. No jogo anterior, o time perdeu para o Vitória por 5 a 2. A campanha recente na competição tem duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos.
Do outro lado, o Red Bull Bragantino entra em campo como 8º colocado, com 50 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. Nas últimas cinco partidas pela competição, são três vitórias e duas derrotas.
Veja também o guia completo de Internacional x Red Bull Bragantino
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
- Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima
- Transmissão: Premiere (pay-per-view), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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