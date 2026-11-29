O Mirassol e o Atlético-PR se enfrentam às 18h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Mirassol e o Atlético-PR se enfrentam às 18h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Onde assistir Mirassol x Atlético-PR ao vivo

O jogo terá transmissão de Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Escalação do Mirassol

Mirassol (4-2-3-1): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Edson, Eduardo, Alesson; Zé Roberto. Técnico: Rafael Guanaes.

São três mudanças em relação ao último jogo, derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Entram Neto Moura, Edson e Zé Roberto. Saem Wallisson, Jose Aldo e Bruno Santos. A formação passa de 4-4-2 para 4-2-3-1.

Escalação do Atlético-PR

Atlético-PR (3-4-2-1): Mycael; Dantas, J. Aguirre, L. Esquivel; G. Benavídez, Jádson, Luiz Gustavo, S. Mendoza, Leozinho, João Cruz; K. Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

São duas mudanças em relação ao último jogo, vitória por 4 a 2 sobre o Remo. Entram Aguirre e João Cruz. Saem Arthur Dias e Zapelli. A formação é a mesma, 3-4-2-1.

Como chegam os times

O Mirassol entra em campo como 17º colocado, com 41 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Com 57 pontos, o Atlético-PR é o 5º colocado da competição, na zona de classificação para a pré-Libertadores. A equipe vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Remo. Nos últimos cinco jogos da competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.

Veja também o guia completo de Mirassol x Atlético-PR

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 18h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol Arbitragem: Savio Pereira Sampaio

Savio Pereira Sampaio Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.