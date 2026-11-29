Mirassol x Atlético-PR hoje: onde assistir ao vivo e escalações
O Mirassol e o Atlético-PR se enfrentam às 18h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Onde assistir Mirassol x Atlético-PR ao vivo
O jogo terá transmissão de Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Escalação do Mirassol
Mirassol (4-2-3-1): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Edson, Eduardo, Alesson; Zé Roberto. Técnico: Rafael Guanaes.
São três mudanças em relação ao último jogo, derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Entram Neto Moura, Edson e Zé Roberto. Saem Wallisson, Jose Aldo e Bruno Santos. A formação passa de 4-4-2 para 4-2-3-1.
Escalação do Atlético-PR
Atlético-PR (3-4-2-1): Mycael; Dantas, J. Aguirre, L. Esquivel; G. Benavídez, Jádson, Luiz Gustavo, S. Mendoza, Leozinho, João Cruz; K. Vargas. Técnico: Odair Hellmann.
São duas mudanças em relação ao último jogo, vitória por 4 a 2 sobre o Remo. Entram Aguirre e João Cruz. Saem Arthur Dias e Zapelli. A formação é a mesma, 3-4-2-1.
Como chegam os times
O Mirassol entra em campo como 17º colocado, com 41 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória, dois empates e duas derrotas.
Com 57 pontos, o Atlético-PR é o 5º colocado da competição, na zona de classificação para a pré-Libertadores. A equipe vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Remo. Nos últimos cinco jogos da competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.
Veja também o guia completo de Mirassol x Atlético-PR
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol
- Arbitragem: Savio Pereira Sampaio
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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