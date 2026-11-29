Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A bola rola neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), para Internacional x Bragantino, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Internacional tem 38 pontos e ocupa o 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento. No jogo anterior, o time perdeu para o Vitória por 5 a 2. A campanha recente na competição tem duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos.
O Bragantino, por sua vez, aparece na 8ª colocação, com 50 pontos somados em 36 partidas, na zona de classificação para a Sul-Americana. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. Nas últimas cinco partidas pela competição, são três vitórias e duas derrotas.
Quando se encontraram pela última vez, em 31/05/2026, o Bragantino venceu por 3 a 1.
Onde assistir Internacional x Bragantino ao vivo
O jogo terá transmissão de Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Internacional x Bragantino
A partida será neste domingo (29), 29/11/2026, com início às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Escalações de Internacional x Bragantino
As escalações oficiais de Internacional e Bragantino costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
- Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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