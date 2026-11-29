Confronto pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 começa às 19h30

Válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o duelo entre Atlético-MG e Vasco será neste domingo (29), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Atlético-MG chega para o duelo na 7ª colocação, com 52 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Em sua última apresentação, a equipe empatou com o Corinthians em 1 a 1. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de dois empates e três derrotas.

Já o Vasco ocupa a 11ª posição, com 47 pontos em 36 jogos, na zona de classificação para a Sul-Americana. A equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bragantino. Nos últimos cinco jogos da competição, são três vitórias e duas derrotas.

No último encontro entre as equipes, em 31/05/2026, o Atlético-MG venceu por 1 a 0.

Onde assistir Atlético-MG x Vasco ao vivo

A transmissão de Atlético-MG x Vasco fica por conta de SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Atlético-MG x Vasco

A partida será neste domingo (29), 29/11/2026, com início às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Escalações de Atlético-MG x Vasco

As escalações oficiais de Atlético-MG e Vasco costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 19h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 19h30 (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Arena MRV, em Belo Horizonte Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Rafael Rodrigo Klein Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.