Equipes se enfrentam pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026

Mirassol e Atlético-PR entram em campo neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Mirassol aparece na 17ª colocação, com 41 pontos somados em 36 partidas, dentro da zona de rebaixamento. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Na tabela, o Atlético-PR está em 5º, com 57 pontos, na zona de classificação para a pré-Libertadores. A equipe vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Remo. Nos últimos cinco jogos da competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.

No último encontro entre as equipes, em 30/05/2026, o Atlético-PR venceu por 1 a 0.

Onde assistir Mirassol x Atlético-PR ao vivo

Dá para assistir a Mirassol x Atlético-PR ao vivo por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Mirassol x Atlético-PR

Mirassol e Atlético-PR jogam neste domingo (29), 29/11/2026, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Escalações de Mirassol x Atlético-PR

As escalações oficiais de Mirassol e Atlético-PR costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 18h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol Arbitragem: Savio Pereira Sampaio

Savio Pereira Sampaio Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.