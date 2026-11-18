Coritiba x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Coritiba recebe o Santos nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Coritiba ocupa a 13ª posição, com 42 pontos em 34 jogos. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Internacional por 1 a 0, fora de casa. Nas últimas cinco partidas, são uma vitória, um empate e três derrotas.
Do lado visitante, o Santos soma 47 pontos em 34 jogos e aparece em 9º lugar na tabela, na zona de classificação para a Sul-Americana. Na rodada anterior, a equipe perdeu para o Bragantino por 2 a 1, fora de casa. O time acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.
Da última vez que se enfrentaram, em 17/05/2026, deu Coritiba: 3 a 0.
Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo
Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Coritiba x Santos
Escalações de Coritiba x Santos
As escalações oficiais de Coritiba e Santos costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)
- Data e horário: 18/11/2026, às 19h30 (de Brasília)
- Arbitragem: B. Machado
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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