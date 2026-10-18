Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Grêmio iniciou a rodada na parte inferior da classificação, após empatar os últimos compromissos contra Palmeiras, Remo e Internacional.

O Cruzeiro busca recuperar pontos na reta final do Campeonato Brasileiro e volta a jogar fora de casa nesta rodada.

Onde assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo

A partida entre Grêmio e Cruzeiro será transmitida por Globo (TV aberta), ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).