Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Grêmio iniciou a rodada na parte inferior da classificação, após empatar os últimos compromissos contra Palmeiras, Remo e Internacional.
O Cruzeiro busca recuperar pontos na reta final do Campeonato Brasileiro e volta a jogar fora de casa nesta rodada.
Onde assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo
A partida entre Grêmio e Cruzeiro será transmitida por Globo (TV aberta), ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
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