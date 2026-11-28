Koln faz 5 a 0 no Elversberg
O Koln goleou o Elversberg por 5 a 0 neste sábado (28), no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela 11ª rodada da Bundesliga.
A vitória leva o Koln a 13 pontos. O Elversberg permanece com 13 pontos. A vitória encerra uma sequência de três jogos sem vencer do Koln.
O primeiro gol saiu aos 8 minutos do primeiro tempo, com Marius Bülter, para o Koln, após assistência de Borna Sosa. Aos 16, Said El Mala fez 2 a 0. O terceiro do Koln foi de Marius Bülter, aos 39, após assistência de Borna Sosa. Foi o segundo dele no jogo.
O Koln chegou a 4 a 0 aos 18 minutos do segundo tempo, com Marius Bülter. Foi o terceiro dele no jogo. Cinco minutos depois, Said El Mala ampliou, com assistência de Joel Schmied. Era o segundo dele na partida.
Pelo lado do Koln, Borna Sosa terminou com duas assistências.
O Elversberg finalizou mais, 24 a 19, e mesmo assim perdeu. No alvo, foram 6 de cada lado.
O próximo jogo do Koln é na terça-feira (1/12), contra o Holstein Kiel, pela Copa da Alemanha. O Elversberg enfrenta o Stuttgart no domingo (6/12).
Ficha do jogo
- Placar: Koln 5 x 0 Elversberg
- Gols: Marius Bülter (8', Koln); Said El Mala (16', Koln); Marius Bülter (39', Koln); Marius Bülter (63', Koln); Said El Mala (68', Koln)
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Arbitragem: Soren Storks
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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