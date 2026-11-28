Holstein Kiel vence o Kaiserslautern por 3 a 0
Sem sofrer gols, o Holstein Kiel derrotou o Kaiserslautern por 3 a 0 neste sábado (28), no Holstein-Stadion, em Kiel, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.
Com o resultado, o Holstein Kiel chega a 11 pontos. O Kaiserslautern fica com 22 pontos.
Aos 9 minutos do segundo tempo, Phil Harres cobrou pênalti e fez 1 a 0 para o Holstein Kiel. Phil Harres, do Holstein Kiel, perdeu um pênalti aos 17. O segundo do Holstein Kiel foi de Lasse Rosenboom, aos 19. Dois minutos depois saiu mais um: Jonas Torrissen Therkelsen fez 3 a 0, após assistência de Phil Harres.
Phil Harres saiu de campo com um gol e uma assistência.
Foram 15 finalizações do Holstein Kiel, contra 11 do Kaiserslautern. Na direção do gol, o Holstein Kiel acertou 9, e o Kaiserslautern, 2.
O Holstein Kiel enfrenta o Colônia na terça-feira (1/12), pela Copa da Alemanha. O Kaiserslautern volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o SC Freiburg, pela Copa da Alemanha.
Ficha do jogo
- Placar: Holstein Kiel 3 x 0 Kaiserslautern
- Gols: Phil Harres (54', Holstein Kiel, pênalti); Lasse Rosenboom (64', Holstein Kiel); Jonas Torrissen Therkelsen (66', Holstein Kiel)
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Arbitragem: Timo Gansloweit
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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