Osnabrück x Hannover 96: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Válido pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27, o duelo entre Osnabrück e Hannover 96 será neste sábado (28), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadion an der Bremer Brücke.
O Osnabrück chega para o duelo na 12ª colocação, com 12 pontos. O resultado mais recente foi um empate em 0 a 0 com o Karlsruher SC. Nas últimas cinco partidas pela competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.
Já o Hannover 96 ocupa a 10ª posição, com 15 pontos em 12 jogos. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o SpVgg Greuther Fürth por 2 a 1. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.
No jogo mais recente entre os times, em 25/03/2026, o Hannover 96 ganhou por 2 a 0, em amistoso.
Onde assistir Osnabrück x Hannover 96 ao vivo
A partida entre Osnabrück e Hannover 96 terá transmissão ao vivo de OneFootball (streaming).
Horário e local de Osnabrück x Hannover 96
O pontapé inicial é às 16h30 (de Brasília) neste sábado (28), 28/11/2026, no Stadion an der Bremer Brücke.
Escalações de Osnabrück x Hannover 96
As escalações oficiais de Osnabrück e Hannover 96 costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Stadion an der Bremer Brücke
- Arbitragem: Michael Bacher
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Palmeiras e Estudiantes voltam a medir forças na final após 58 anos AFP · há 1 hora
- Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 3 horas
- Palmeiras x Estudiantes: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 3 horas
- Stuttgart x Eintracht Frankfurt: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 3 horas