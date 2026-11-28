No último jogo, o Osnabrück empatou com o Karlsruher SC e o Hannover 96 venceu o SpVgg Greuther Fürth

Válido pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27, o duelo entre Osnabrück e Hannover 96 será neste sábado (28), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadion an der Bremer Brücke.

O Osnabrück chega para o duelo na 12ª colocação, com 12 pontos. O resultado mais recente foi um empate em 0 a 0 com o Karlsruher SC. Nas últimas cinco partidas pela competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.

Já o Hannover 96 ocupa a 10ª posição, com 15 pontos em 12 jogos. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o SpVgg Greuther Fürth por 2 a 1. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.

No jogo mais recente entre os times, em 25/03/2026, o Hannover 96 ganhou por 2 a 0, em amistoso.

Onde assistir Osnabrück x Hannover 96 ao vivo

A partida entre Osnabrück e Hannover 96 terá transmissão ao vivo de OneFootball (streaming).

Horário e local de Osnabrück x Hannover 96

O pontapé inicial é às 16h30 (de Brasília) neste sábado (28), 28/11/2026, no Stadion an der Bremer Brücke.

Escalações de Osnabrück x Hannover 96

As escalações oficiais de Osnabrück e Hannover 96 costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 16h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 16h30 (de Brasília) Local: Stadion an der Bremer Brücke

Stadion an der Bremer Brücke Arbitragem: Michael Bacher

Michael Bacher Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.