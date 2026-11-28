Hertha Berlin atropela o Karlsruher SC e vence por 4 a 0
Neste sábado (28), no Olympiastadion, em Berlim, o Hertha Berlin fez 4 a 0 no Karlsruher SC, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.
A vitória leva o Hertha Berlin a 37 pontos. O Karlsruher SC permanece com 12 pontos. O Hertha Berlin soma seis vitórias seguidas.
O placar foi aberto aos 41 minutos do primeiro tempo: Josip Brekalo marcou para o Hertha Berlin, após assistência de Kevin Sessa.
O segundo do Hertha Berlin foi de Sebastian Gronning, aos 5 minutos do segundo tempo, após assistência de Josip Brekalo. O Hertha Berlin chegou a 3 a 0 aos 12, com Sebastian Gronning, após assistência de Josip Brekalo. Era o segundo dele na partida. Josip Brekalo marcou o quarto aos 19. Foi o segundo dele no jogo.
Josip Brekalo saiu de campo com dois gols e duas assistências.
Nas finalizações, o Hertha Berlin levou vantagem: 31 a 8. Na direção do gol, o Hertha Berlin acertou 10, e o Karlsruher SC, 0. O Hertha Berlin ficou com a bola em 67% do tempo.
O Hertha Berlin volta a campo na terça-feira (1/12), contra o Bayern de Munique, pela Copa da Alemanha. O próximo jogo do Karlsruher SC é no sábado (5/12), contra o Holstein Kiel.
Ficha do jogo
- Placar: Hertha Berlin 4 x 0 Karlsruher SC
- Gols: Josip Brekalo (41', Hertha Berlin); Sebastian Gronning (50', Hertha Berlin); Sebastian Gronning (57', Hertha Berlin); Josip Brekalo (64', Hertha Berlin)
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Arbitragem: Konrad Oldhafer
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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