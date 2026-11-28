Hertha Berlin x Karlsruher SC: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A bola rola neste sábado (28), às 9h (horário de Brasília), para Hertha Berlin x Karlsruher SC, no Olympiastadion, em Berlim. O jogo é válido pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
O Hertha Berlin tem 34 pontos e ocupa o 1º lugar. Em sua última apresentação, a equipe venceu o Energie Cottbus por 4 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de quatro vitórias e um empate.
Já o Karlsruher SC aparece na 15ª colocação, com 12 pontos somados em 12 partidas. A equipe vem de um empate em 0 a 0 com o VfL Osnabrück. Nos últimos cinco jogos da competição, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.
No último encontro entre as equipes, em 24/01/2026, o jogo terminou empatado em 2 a 2.
Onde assistir Hertha Berlin x Karlsruher SC ao vivo
A transmissão de Hertha Berlin x Karlsruher SC fica por conta de GOAT (YouTube), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).
Horário e local de Hertha Berlin x Karlsruher SC
A bola rola às 9h (de Brasília) neste sábado (28), 28/11/2026, no Olympiastadion, em Berlim.
Escalações de Hertha Berlin x Karlsruher SC
Hertha Berlin (4-2-3-1): M. Gersbeck; J. Eitschberger, L. Gechter, N. Kolbe, M. Pedersen; P. Seguin, K. Sessa, O. Adewumi, J. Þorsteinsson, J. Brekalo; S. Grønning. Técnico: S. Leitl.
Karlsruher SC (3-4-2-1): H. Bernat; Paul Scholl, M. Franke, S. Trémoulet; Rafael Pinto Pedrosa, S. Väänänen, T. Civeja, D. Ofli, K. Wiethaup, M. Wanitzek; S. Fukuda. Técnico: M. Senft.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 9h (de Brasília)
- Local: Olympiastadion, em Berlim
- Arbitragem: Konrad Oldhafer
- Transmissão: GOAT (YouTube), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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