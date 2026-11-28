Dynamo Dresden sai atrás, vira no fim e derrota o St. Pauli

A virada do Dynamo Dresden só se completou no fim. Neste sábado (28), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden, Kaan Inanoglu marcou o gol que decidiu o 2 a 1 sobre o St. Pauli, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.

A virada do Dynamo Dresden só se completou no fim. Neste sábado (28), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden, Kaan Inanoglu marcou o gol que decidiu o 2 a 1 sobre o St. Pauli, pela 13ª rodada da 2ª divisão alemã.

O Dynamo Dresden teve um gol de Vincent Vermeij anulado pelo VAR aos 15 minutos do segundo tempo. Erik Ahlstrand colocou o St. Pauli em vantagem aos 34, após assistência de Martijn Kaars. O empate veio de pênalti: Thomas Keller converteu nos acréscimos do segundo tempo. Kaan Inanoglu, que tinha entrado nove minutos antes, pôs o Dynamo Dresden na frente nos acréscimos do segundo tempo, com assistência de Christoph Daferner: 2 a 1.

O St. Pauli finalizou 14 vezes, e o Dynamo Dresden, 11. No alvo, foram 6 do St. Pauli e 4 do Dynamo Dresden.

O Dynamo Dresden vai a 15 pontos. O St. Pauli segue com 15 pontos.

O Dynamo Dresden enfrenta o Stuttgart na terça-feira (1/12), pela Copa da Alemanha. O St. Pauli volta a campo no domingo (6/12), contra o 1. FC Heidenheim.

Ficha do jogo

Placar: Dynamo Dresden 2 x 1 St. Pauli

Dynamo Dresden 2 x 1 St. Pauli Gols: Erik Ahlstrand (79', St. Pauli); Thomas Keller (90+4', Dynamo Dresden, pênalti); Kaan Inanoglu (90+6', Dynamo Dresden)

Erik Ahlstrand (79', St. Pauli); Thomas Keller (90+4', Dynamo Dresden, pênalti); Kaan Inanoglu (90+6', Dynamo Dresden) Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada) Arbitragem: Robert Schroder

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.