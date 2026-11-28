Mainz 05 x Union Berlin: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Com início às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), Mainz 05 x Union Berlin é válido pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
O Mainz 05 entra em campo como 13º colocado, com 10 pontos. Na última partida, o time perdeu para o FC Augsburg por 3 a 1. O time acumula uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da competição.
Com 7 pontos, o Union Berlin é o 17º colocado da competição, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time perdeu para o RB Leipzig por 5 a 1. O desempenho recente na competição soma três empates e duas derrotas em cinco partidas.
Em 10/05/2026, no último duelo entre os dois, o Union Berlin levou a melhor por 3 a 1.
Onde assistir Mainz 05 x Union Berlin ao vivo
A transmissão de Mainz 05 x Union Berlin fica por conta de OneFootball (streaming).
Horário e local de Mainz 05 x Union Berlin
A partida será neste sábado (28), 28/11/2026, com início às 11h30 (de Brasília), no MEWA Arena, em Mainz.
Escalações de Mainz 05 x Union Berlin
As escalações oficiais de Mainz 05 e Union Berlin costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: MEWA Arena, em Mainz
- Arbitragem: Timo Gerach
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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