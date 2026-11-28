Mainz 05 x Union Berlin: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida entre Mainz 05 e Union Berlin é neste sábado (28), às 11h30, no MEWA Arena

Com início às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), Mainz 05 x Union Berlin é válido pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Mainz 05 entra em campo como 13º colocado, com 10 pontos. Na última partida, o time perdeu para o FC Augsburg por 3 a 1. O time acumula uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da competição.

Com 7 pontos, o Union Berlin é o 17º colocado da competição, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time perdeu para o RB Leipzig por 5 a 1. O desempenho recente na competição soma três empates e duas derrotas em cinco partidas.

Em 10/05/2026, no último duelo entre os dois, o Union Berlin levou a melhor por 3 a 1.

Onde assistir Mainz 05 x Union Berlin ao vivo

A transmissão de Mainz 05 x Union Berlin fica por conta de OneFootball (streaming).

Horário e local de Mainz 05 x Union Berlin

A partida será neste sábado (28), 28/11/2026, com início às 11h30 (de Brasília), no MEWA Arena, em Mainz.

Escalações de Mainz 05 x Union Berlin

As escalações oficiais de Mainz 05 e Union Berlin costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: MEWA Arena, em Mainz

MEWA Arena, em Mainz Arbitragem: Timo Gerach

Timo Gerach Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.