Quem é Giovanna Waksman, brasileira apontada por Messi como promessa do futebol

Nascida no Rio de Janeiro, Giovanna fez a maior parte de sua formação no Botafogo e era uma das grandes apostas de John Textor

A jogadora brasileira de 17 anos, Giovanna Waksman, foi apontada pelo craque argentino Lionel Messi como uma das promessas do futebol. Ela foi a única brasileira presenta na lista e uma das três mulheres listada pelo jogador em uma lista que contou com 10 pessoas.

Os outros nove foram:

Can Uzun, do Eintracht Frankfurt;

Gilberto Mora, do Tijuana;

Jesús Rodríguez; do Como;

Kees Smit; do AZ Alkmaar;

Max Dowman, do Arsenal;

Tomás Aranda, do Boca Juniors;

Zavier Gozo, do Crystal Palace;

Chloe Sarwie, do Chelsea;

Lotta Wrede, do Hamburgo.

Giovanna recentemete foi presenteada com uma chuteira de edição especial da despedida de Messi, que se aposentou da seleção no último dia 6 de outubro. Na publicação ela escreveu:

“Enquanto eu começo minha carreira profissional, meu ídolo está dizendo adeus para a seleção. Todos que me conhecem sabem que o Messi sempre foi e será minha inspiração. Que honra crescer assistindo sua jornada e ter a chance de chamá-lo de ídolo. Leo, obrigada por me fazer amar o futebol. É o melhor de todos os tempos”, escreveu.

Reprodução/Instagram/@giovannawaksman

Quem é Giovanna Wasksman?

Nascida no Rio de Janeiro, Giovanna fez a maior parte de sua formação no Botafogo, onde iniciou a carreira nas categorias jogando com o time masculino, porque em 2020 o time ainda não tinha uma equipe feminina. A atleta foi uma das grandes apostas de John Textor.

O empresário norte-americano a levou para o FC Florida, dos Estados Unidos, e também no colégio Pine School, onde cursava o ensino médio.

Giovanna é presença cativa nas convocações da seleção de base e já chegou a ser convidada por Arthur Elias, técninco da seleção feminina, para treinar junto com o time principal.

Em 2025, participou do Mundial Feminino Sub-17 quando marcou três gols em quatro partidas. O Brasil acabou eliminado nas semifinais do torneio, diante da Coreia do Norte. No torneio, a jogadora sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, e desde então está afastada, mas faz tratamento no seu atual time, o Lyon, com quem assinou contrato com março deste ano até junho de 2028.

Esse foi seu primeiro contrato profissional. O clube francês é um dos principais do futebol feminino no mundo, tendo sido oito vezes campeão da Champions League feminina. Quem também está no timer é a brasileira Tarciane.