Paderborn faz 8 a 1 no Schalke 04
Foi goleada: o Paderborn fez 8 a 1 no Schalke 04 neste sábado (28), no Home Deluxe Arena, em Paderborn, pela 11ª rodada da Bundesliga.
Com o resultado, o Paderborn chega a 13 pontos. O Schalke 04 fica com 7 pontos. O Schalke 04 está há nove jogos sem vencer.
O primeiro gol saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, com Jano ter Horst, para o Paderborn, após assistência de Tjark Scheller. O segundo do Paderborn foi de Stefano Marino, aos 39. O Paderborn chegou a 3 a 0 nos acréscimos do primeiro tempo, com Stefano Marino, após assistência de Laurin Curda. Era o segundo dele na partida.
Steffen Tigges marcou o quarto aos 10 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois saiu mais um: Stefano Marino fez 5 a 0, após assistência de Ruben Müller. Foi o terceiro dele no jogo. Dois minutos depois, Adil Aouchiche descontou. Deniz Zeitler, que tinha entrado 14 minutos antes, marcou o sexto do Paderborn aos 28, após assistência de Gabriel Vidović. Gabriel Vidović converteu pênalti aos 40 e fez 7 a 1. O oitavo do Paderborn veio do banco: Felix Götze, que tinha entrado 19 minutos antes, marcou nos acréscimos do segundo tempo.
Steffen Tigges saiu de campo com um gol e uma assistência.
Nas finalizações, o Paderborn levou vantagem: 24 a 8. Na direção do gol, o Paderborn acertou 11, e o Schalke 04, 3.
O Paderborn enfrenta o Bayern de Munique na sexta-feira (4/12). O Schalke 04 volta a campo no domingo (6/12), contra o Borussia Dortmund.
Ficha do jogo
- Placar: Paderborn 8 x 1 Schalke 04
- Gols: Jano ter Horst (21', Paderborn); Stefano Marino (39', Paderborn); Stefano Marino (45+4', Paderborn); Steffen Tigges (55', Paderborn); Stefano Marino (57', Paderborn); Adil Aouchiche (59', Schalke 04); Deniz Zeitler (73', Paderborn); Gabriel Vidović (85', Paderborn, pênalti); Felix Götze (90+5', Paderborn)
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Arbitragem: Florian Exner
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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