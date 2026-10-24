Ataque a tiros durante funeral em igreja na Jordânia deixa oito mortos

Três homens armados abriram fogo em templo ortodoxo grego na cidade de Karak; governo atribui ação ao extremismo e promete punição aos responsáveis

Ataque a tiros durante funeral em igreja na Jordânia deixa sete mortos e 40 feridos

Um dos feridos em um ataque armado ocorrido nessa sexta-feira (23) em uma igreja no sul da Jordânia morreu, o que eleva o total de mortos para oito, informou à AFP o ministro da Saúde, Ibrahim Al Bdour, neste sábado (24).

“O número de vítimas fatais no ataque contra a igreja da aldeia de Hammud”, na província de Karak, “aumentou para oito após a morte de um dos feridos que estava em estado crítico”, afirmou o responsável, detalhando que 26 pessoas continuavam hospitalizadas, uma delas em estado grave.

Na sexta-feira, as autoridades haviam registrado sete mortos e 34 feridos.

Segundo a Direção de Segurança Pública, os agressores invadiram uma igreja greco-ortodoxa e abriram fogo contra um cortejo fúnebre do qual participavam entre 150 e 200 pessoas.

O ministro do Interior, Mazen Al Faraya, afirmou que este ataque incomum contra a comunidade cristã desse reino de maioria muçulmana sunita foi perpetrado por “um grupo de extremistas”.

“Os serviços de segurança estão mobilizados sem descanso para localizar os autores”, declarou.

O rei da Jordânia, Abdullah II, visitou os feridos internados no hospital e assegurou, em uma mensagem no X, que “o atentado terrorista contra Karak receberá a resposta mais dura”.

O primeiro-ministro do país, Jafar Hassan, decretou três dias de luto nacional a partir dessa sexta-feira, com bandeiras a meio-mastro nas instituições governamentais e públicas.